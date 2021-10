VIDEO: la razón por la que Marbelle no quería participar en ‘MasterChef Celebrity’

Cada fin de semana, MasterChef Celebrity sigue despertando todo tipo de emociones tanto en los mismos concursantes, como en los televidentes y usuarios en las redes sociales.

En el más reciente capítulo, se conoció cuáles son los cinco finalistas. Carla Giraldo, Viña Machado, Liss Pereira, Frank Martínez y Gregorio Pernía se enfrentarán para ganar el premio mayor. Por su parte, el comediante Diego Camargo, fue el último eliminado de MasterChef Celebrity.

Una de las concursantes más polémicas fue Marbelle, quien hacía parte del grupo de ‘Las 4 babys’. Este fin de semana estuvo como invitada especial en el programa Bravíssimo, donde habló sobre su paso por el reality de cocina. Allí, reveló que, en un inicio, no quería ser parte del programa. “Nunca había estado bajo presión. Estar ahí en esa cocina así tú sepas cocinar, así sea un sudado de pollo lo que vayas a hacer adquiere una complejidad por el solo hecho de estar en la cocina más importante del mundo”.

Asimismo, la cantante se refirió a las críticas que recibió por su participación en MasterChef Celebrity y cómo ha enfrentado esos malos comentarios. “Mucha gente me ha dado durísimo en redes, que yo no sé cocinar, pero es que yo en ningún momento dije que sabía cocinar, yo fui a aprender. He tratado de ser respetuosa, con todos mis compañeros me la llevé bien. Efectivamente hicimos un clic con Carla, Viña y Cata y eso generó incomodidad en el resto, nos han dicho de todo, nos han dado un matoneo impresionante en las redes”.

Entre otras cosas, habló de sus platos preferidos y los que no le gustan tanto. Finalmente, aprovechó para enviarle un mensaje a todos los colombianos a amar el país y a analizar lo que cada uno le aporta a la sociedad.

