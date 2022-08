‘La Voz Kids’ | Con el encanto del río Amazonas, Anngie encantó a los jurados

Anngie Montesilva llegó al diamante de La Voz Kids y deleitó a los entrenadores, al público y a los televidentes con su dulce interpretación de Chiquitita, de B. Andresson y B. Ulvaeus. La niña llamó la atención de Kany García, Nacho y Andrés Cepeda, aunque el colombiano fue bloqueado por la puertorriqueña.

En el más reciente capítulo, se conoció una de las historias de vida más conmovedoras que, hasta el momento, han contado los participantes en esta temporada de La Voz Kids.

Anngie conmovió con su historia de vida en medio del río Amazonas

Luego de realizar su presentación, la pequeña de nueve años, proveniente de Leticia, Amazonas, reveló el gran amor que siente por el río Amazonas, pues su casa queda en medio de él. “Estoy conectada con el río Amazonas para toda mi vida. Es mi patio de juegos.

Anngie contó que aunque en algunas oportunidades el río crece e inunda su casa, disfruta mucho su vida en ese lugar, del cual se siente muy orgullosa. “A veces se inundan nuestras casas porque vivimos a la orilla del río. La vida es así. Uno juega con los amigos, los perros, los hermanos. La vida es sencilla, pero bonita… Yo soy una niña del agua”.

Su padre, quien fue entrevistado por la producción de La Voz Kids, habló de las condiciones precarias que ha tenido que vivir a lo largo de su vida. No quisiera que sus hijos tuvieran el mismo destino. Por esa razón, ha sido un gran apoyo para Anngie en su pasión por la música pues, además de cantar, la pequeña también toca el violín. “Vivimos en una zona muy vulnerable de la ciudad de Leticia. Las casas están hechas de madera y las condiciones son difíciles para criar un niño en este lugar…. En mi casa pasamos hambre, no comíamos por días y yo no quiero que se repita esa historia con mis hijos”.

Cuando llegó el momento de decidir, Anngie debía escoger entre Kany García y Nacho; pero antes les preguntó qué le ofrecían para tomar la mejor decisión.

El venezolano le dijo: “te ofrezco mi cariño, mi experiencia, mi cuidado, te ofrezco guiarte en este camino de la competencia para que tengas tu mejor desempeño. Te ofrezco mis redes sociales, una amistad con mi hija Mya”.

Por su parte, la puertorriqueña, intérprete de Hoy ya me voy, le dijo: “te ofrezco mi oído y que me cuentes todo lo del Amazonas. Te ofrezco la posibilidad de mi próximo concierto en Colombia para que vengas conmigo un rato”. Finalmente, la niña se quedó con Kany, y con sus lágrimas evidenció lo feliz y emocionada que estaba por ser parte de esta temporada de La Voz Kids.