La Voz Kids: Él es Milagrito, ‘el hijo perdido’ de Andrés Cepeda

En su quinta temporada, La Voz Kids ha sorprendido a todas las familias colombianas con todo el talento de los pequeños participantes, que noche tras noche se roban el corazón de los entrenadores y de todos los televidentes. Cada audición a ciegas pone a brillar el diamante, dejando en claro que lo que hay en nuestro país son grandes artistas.

La presentación de cada niño es muy especial, pero uno de los momentos que más llamó la atención de todos los televidentes fue cuando Samuel Cuervo descrestó a todos los amantes de la música ranchera con su impecable voz y su gran historia de vida. El pequeño estuvo en delicado estado de salud a causa de una enfermedad llamada Púrpura, un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas.

“Los médicos dijeron que no tenía cura, entonces mis papás me llevaron donde un sacerdote, el sacerdote me hizo una oración y me sanó... Bueno, pero yo no vine a hablar de tristezas, yo vine acá a traer alegrías”, dijo el pequeño de 9 años, quien tomó como nombre artístico ‘Milagrito’, pues gracias a la fe en Dios y a la ayuda de sus padres, logró salir adelante para cumplir sus sueños.

Además, su increíble parecido con el compositor colombiano Andrés Cepeda dio mucho de qué hablar y dejó con la boca abierta a más de uno. Según varios usuarios en redes sociales, tanto el pequeño como el entrenador son como dos gotas de agua gracias a su cabello crespo y las gafas que ambos utilizan, marcando un estilo bastante similar, añadiendo el amor especial que sienten por la música. ¿Ustedes qué dicen, sí se parecen?

´Milagrito´ interpretó Allá en el rancho grande, y se robó el corazón de los entrenadores, pero finalmente se quedó con el Team Cepeda.