‘La Voz Kids’: El momento en que Nacho se arrodilló y le rogó a un niño

Kany García , Nacho y Andrés Cepeda , entrenadores de La Voz Kids quedaron asombrados con el talento de Carla Jun.

La niña de 10 años encontró una manera única para interpretar el tema de Celia Cruz Yerbero moderno, e inmediatamente cautivó a los tres jurados. Andrés Cepeda y Nacho bloquearon a Kany García, y por esa la puertorriqueña se quedó sin oportunidad de convencer a la pequeña.

“Una voz femenina, con un carácter absoluto, no puede estar en manos de Kany porque se la va a llevar de una vez, ya que se van a sentir identificadas de inmediato. Así que los dos quisimos bloquearla”, dijo Cepeda.

Y aunque todos elogiaron a la pequeña, nacida en Venezuela, el más sorprendido con su talento fue Nacho, quien no dudó en arrodillarse para convencerla de quedarse en su equipo, una estrategia poco utilizada entre los coach. “Yo te ruego que formes parte de mi equipo, que me empoderes y me hagas el ser humano y profesional más feliz del mundo tomando esa decisión, y prometo guiarte, ayudarte e impulsarte porque de verdad te lo mereces”, dijo el intérprete urbano, quien tiene nacionalidad colombiana.

Aunque Cepeda trató de convencerla con todos sus métodos, la niña eligió el equipo de Nacho para seguir en la competencia.