‘La Voz Kids’: Lauren enamoró con su dulzura y su noble gesto con reciclador

Con muchas emociones finalizó primera semana de esta temporada de La Voz Kids. Cada niño que ha pisado el diamante ha impactado con su voces e historias de vida. Aunque no todos han podido pasar las audiciones a ciegas, sí lograron cumplir el sueño de estar en el escenario del concurso musical más visto por lo colombianos.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: Andrés Cepeda dedicó esta canción a mamá de concursante

Con algunos casos, los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, han tenido que ´enfrentarse´ cuando voltean sus sillas, pues son los niños quienes escogen a qué equipo quieren pertenecer.

La velada de esta noche comenzó con Laura Sofía, quien prefirió que le dijeran Lauren. La niña que cautivó a los entrenadores con su increíble voz y la potencia con que interpretó el tema Titanium. “Yo comencé a cantar desde mis dos años y mi primera presentación fue en mi jardín… Yo elegí esta canción porque puedo demostrar mi esfuerzo vocal y puedo meter mi estilo”, dijo al finalizar su presentación.

Vea también: ‘La Voz Kids’: ¿La pequeña Thaliana Díaz se perfila como la nueva presentadora?

Finalmente, después de pensarlo mucho, Lauren decidió hacer parte del equipo de Kany García. Durante su presentación, la puertorriqueña volteó su silla, al igual que Nacho, quien inmediatamente bloqueó a Cepeda para que no tuviera chance de quedarse con su voz.

Lauren enamoró con su dulzura y su noble gesto con reciclador

Aunque su voz enamoró a los entrenadores, al público y a los televidentes, otro de los detalles que también cautivó los corazones fue el noble gesto que tuvo un día con un reciclador. La historia la contó su madre ante las cámaras de La Voz Kids, minutos antes de la presentación de la niña. “Un día ella se asomó por la ventana y vio a un reciclador. Le preguntó: ‘¿Ya comiste?’, a lo que el hombre respondió que no y ella le dijo que lo esperara, que le iba a dar comida. Fue corriendo a la cocina y me dijo que si me demoraba con la comida. El señor comió feliz sentado afuera de la casa”.

Te puede interesar: Jackson Barreto, exparticipante de ‘La Voz Kids’ enfrenta duro momento