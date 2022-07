Cada temporada de La Voz Kids llega cargada del talento de cada uno de los niños que se presenta noche a noche. La versión del año pasado dejó a varios participantes en el recuerdo y en el corazón de los colombianos. Uno de ellos es Jackson Barreto, un pequeño de origen venezolano, que fue eliminado en la primera batalla. Su parecido con Diomedes Díaz lo convirtió en tendencia y su historia de vida conmovió a todo el país.

Según contó en ese momento, cuando vivía en Venezuela cantaba en las calles para llevar el sustento a su casa. Luego llegó a Colombia junto con el esposo de su mamá en búsqueda de mejores oportunidades, pero quedó solo por unos problemas legales que, al parecer, tenía su padrastro. Casualmente, una mujer le brindó su apoyo y se convirtió en su madrina. Sobre su mamá, Reina Isabel Maramara, se llegó a especular en redes sociales que, supuestamente, lo había abandonado. Sin embargo, la mujer desmintió esa versión.

Jackson Barreto, exparticipante de ‘La Voz Kids’, enfrenta duro momento

El exintegrante del Equipo Cepeda, contó en ese entonces, que su madre y su hermana, de 15 años, vivían en Venezuela. Tras su corto paso por La Voz Kids, Jackson Barreto continuó con su carrera artística. Ahora, un año después, volvió a ser noticia, pues confirmo, a través de sus redes sociales, que su hermana, quien padecía diabetes, falleció el pasado 16 de julio.

“Hermanita, no hay palabras para expresar la tristeza que siente mi corazón al saber que ya no estarás más con nosotros. Aunque es muy fuerte, entiendo que no podemos juzgar las decisiones de Dios por muy duras que parezcan. Hoy estás en un mejor lugar, en ese lugar donde no sientes dolor. Sé que siempre me acompañarás y serás mi ángel en este plano terrenal. Trabajaré muy duro para que te sientas orgullosa de mi desde el cielo y te prometo cuidar y proteger siempre a nuestra familia. Te amo por siempre”, fueron las emotivas palabras que escribió el niño en su cuenta de Instagram.

La publicación conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en dejar sus comentarios. “Este niño va a ser aún más grande de lo que ya es en la vida, es increíble todo lo que ha tenido que vivir a tan temprana edad”, “se me arrugó el corazón con esta imagen, fortaleza mi guerrero, mi niño amado Dios te bendiga grandemente”, “muy duro el dolor de una pérdida y mucha más para un niño como tú”.

¿Qué pasó con Jackson Martínez después de su paso por ‘La Voz Kids’?

Tras su participación en el reality del canal Caracol, Jackson Martínez no regresó a Venezuela, se quedó en Colombia y su custodia quedó en manos de su madrina Esther Molina, la mujer que lo ha apoyado durante este tiempo.

Según sus publicaciones en redes sociales, el pequeño continúa cumpliendo su sueño de ser artista y se da a conocer en todos los rincones del país y del mundo. Ya ha compartido escenario con cantantes como Nelson Velásquez y Armando Martínez.