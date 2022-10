Laura Tobón se separará de su esposo por un tiempo. Estas son las razones

A la presentadora y modelo Laura Tobón la vimos por última vez en las pantallas del Caracol Televisión presentando en el 2020 ‘La voz kids’ y ‘La voz senior’, programa que ahora es conducido por Laura Acuña e Iván Lalinde.

Aunque la bogotana, de 32 años, ha estado alejada de la televisión, reveló que muy pronto estará de nuevo en las pantallas presentando un programa sobre emprendimiento. Sin embargo, este nuevo proyecto lo llevará a cabo Ciudad de México, por lo que estará a alejada de su esposo Álvaro Rodríguez.

Laura Tobón se separará de su esposo por un tiempo

En la reciente emisión del programa ‘Día a Día’, Laura reveló que decidió retomar su vida laboral, pero lo hará fuera del país. “Me ofrecen una oportunidad espectacular en México sobre un show para emprendimiento de mujeres y lo acepté. Estoy súper contenta de ayudar a muchas mujeres que quieren aprender, que tienen esa idea, ese proyecto en la cabeza, pero no tienen esas herramientas para lograrlo o construirlo”, contó la presentadora.

Debido a que su proyecto se llevará a cabo en el extranjero, la comunicadora se instalará en tierras Aztecas junto a su hijo Lucca y su mamá Gina. Sin embargo, en ese cambio de domicilio, su esposo Álvaro no estará con ella. “El papá obviamente lo estará visitando allá, pero estoy feliz porque literalmente era un proyecto que me soñaba, yo siempre he querido hacer uno internacional”.

Aunque Laura no dio muchos detalles de su nuevo proyecto y de su nueva vida en México, lo cierto es que aseguró que está dichosa de asumir este nuevo reto profesional.

