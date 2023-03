¿Lele Pons espera su primer hijo con Guaynaa? Esto respondieron los cantantes

Lele Pons, una de las creadoras de contenido más famosas de Estados Unidos, sorprendió en 2020 al hacer público su romance con el puertorriqueño Jean Carlos Santiago Pérez, más conocido como Guaynaa. Su amor se consolidó rápidamente y en agosto del año pasado, el cantante se arrodilló delante de millones de personas, en el escenario del Tomorrowland, y le pidió la mano a su novia.

Luego de casi tres años de noviazgo, el cantante y la influencer se casaron a inicios de este mes en el Fairchild Tropical Botanic Garden de Miami. A su fiesta asistieron personalidades como Paris Hilton, Sebastián Yatra, Anitta, Aitana, Manuel Turizo, Greeicy, Mike Bahía, Ricky Montaner y su tío Chayanne, con quien bailó Tiempo de vals.

El cantante Chayanne asistió a la boda de Lele Pons y Guaynaa, celebrada este fin de semana y bailó su canción 'Tiempo de vals'. Foto: Instagram

¿Lele Pons y Guaynaa esperan su primer hijo?

Estos últimos días, los recién casados han presumido de su luna de miel en Dubái, y ayer en su regreso a Estados Unidos, ofrecieron sus primeras entrevistas para aclarar rumores y revelar detalles de su lujoso viaje. Lele y Guaynaa visitaron programas como Despierta América y El Gordo y La Flaca y respondieron si agrandarían pronto su familia.

“Después, primero queremos viajar mucho, nos queremos conocer más y después sí tener hijos, en unos cuantos años. Él quiere una niña”, respondió la sobrina política de Chayanne. “Yo puedo tener tres o cuatro, yo quiero mi equipo de béisbol. Yo lo que quiero realmente es tener hijos en una época en la que pueda sentarme a dedicarles el tiempo en sus primeros años que son muy importantes, por eso quiero esperar un poquito más”, agregó Guaynaa.

Lele Pons y Guaynaa casi cancelan su boda

En su misma reaparición, la pareja contó en exclusiva que su festejo estuvo a horas de ser cancelado. El intérprete de Rebota y Chica ideal se intoxicó con un alimento que ingirió la noche anterior y necesitó de ayuda de un médico y muchos sueros. “Él me dijo ‘¿qué pasa si no nos casamos mañana?’ y yo ‘pues no nos casemos y ya, la salud es más importante’. De verdad que se sintió muy mal, fue todo un drama, al otro día seguía con ganas de vomitar y tomando más suero”, contó la joven nacida en Venezuela.

