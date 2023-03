“No soy una mujer divorciada”: Adriana Romero tras separación de Rodrigo Candamil

Desde el año pasado, el matrimonio de veinte años de Rodrigo Candamil y Adriana Romero encabezó los principales titulares de la farándula, pues luego de no verlos juntos en redes sociales ni en eventos públicos, se empezó a especular sobre una posible separación entre ambos actores. El caleño y la bogotana se casaron en 2003, y desde ahí se consolidaron como una de las parejas más estables de la farándula de nuestro país.

Los artistas decidieron, desde hace unos años, alejar su vida privada de los reflectores públicos, pero cada tanto se mostraban con sus dos hijas, Martina y Guadalupe. A finales del año pasado los rumores se hicieron más fuertes, y cuando algún reportero les consultaba sobre el tema, ellos lo evadían. Sin embargo, sus vagas respuestas sí daban indicios de un divorcio entre los actores.

La actriz Adriana Romero se refirió a los rumores de una supuesta separación de su esposo Rodrigo Candamil, después de 20 años de matrimonio. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué dijo Adriana Romero sobre su separación?

Después de muchos meses de silencio, la actriz Adriana Romero visitó el programa Buen Día, Colombia y habló sobre su actual personaje de Genoveva Serrano en la producción de RCN, Ana de Nadie. La presentadora Violeta Bergonzi no desaprovechó su paso por el set de televisión para preguntarle por su matrimonio de dos décadas con el también actor Rodrigo Candamil.

La bogotana de 46 años confesó ser muy diferente a su personaje de la novela y contó cómo enfrentó su proceso de divorcio. “Yo creo que para mí el tema ha sido como un poco no ponerme rótulos, yo no creo en los rótulos de la vida, creo que eso no hace bien, decir ‘yo soy tal cosa, soy tal persona’, no, ningún rótulo porque creo que lo que uno se dice a sí mismo impacta su vida de una manera total. Si yo me digo ‘soy divorciada’, y eso tiene una perspectiva para mí negativa o triste, pues me voy a sentir así. Yo simplemente pienso que la vida se vive día a día, hay situaciones en la vida que llegan para enseñarte, pero eso no se significa que eres una cosa u otra”, expresó. Finalmente sobre el tema, dio un mensaje de amor propio y empoderamiento, y aconsejó a las mujeres que atraviesan un proceso similar. “Yo no soy una mujer divorciada o una mujer separada, yo soy Adriana Romero, viví una vida y unas experiencias que forman parte de lo que soy hoy en día, pero no me pongo ningún rótulo más que los que me contribuyen, por ejemplo: soy actriz, soy feliz, soy madre de dos niñas maravillosas, pero lo que no me me contribuye ni me hace bien, lo saco un poquito de mi vida y eso lo aprendí en gran parte con esta experiencia y otras complejas en la vida”, confesó.

