“Lo mejor que me ha pasado”: Selena Gómez habló sobre su ruptura con Justin Bieber

El documental My Mind & Me, de Selena Gómez, ya era tendencia antes de su lanzamiento. Hoy, 4 de noviembre, los seguidores de la cantante pudieron conocer este nuevo material y conocer, de primera mano, sus mejores y no tan agradables momentos. La famosa, de 30 años, encabeza los titulares con sus revelaciones, entre ellas, la depresión que sufrió hace un tiempo.

Te puede interesar: Video: Sofía Vergara terminó en el piso de un avión privado. Esto le sucedió

Después de batallar durante años con un diagnóstico de lupus, un trasplante de riñón, en 2017, y de retirarse de los escenarios y eventos públicos, la actriz y cantante retomó la música en 2021 y conquistó a sus fanáticos de lengua hispana con canciones como De una vez, Baila conmigo, junto a Rauw Alejandro, y 999, con Camilo Echeverry.

Selena Gómez abre su corazón y habla sobre su ex, Justin Bieber

La vida sentimental de la ex chica Disney siempre ha sido objeto de comentarios, sobre todo por su romance con Justin Bieber, uno de los más sonados de la farándula internacional. Los cantantes hicieron varias pausas en su relación, que inició en el 2011 y finalizó definitivamente en el 2018. El fanatismo de sus seguidores fue tanto, que a la pareja la nombraron Jelena. Todo terminó, Bieber se dio otra oportunidad en el amor y se comprometió, sorpresivamente, con la modelo Hailey Baldwin.

Vea también: Tatiana ‘La Baby Flow’ regresó a la televisión en ‘La Descarga’

Luego de años de especulaciones, rumores y escándalos de una supuesta rivalidad e indirectas entre ambas famosas, fueron ellas quienes demostraron que el drama había quedado atrás. Más allá del final de la relación entre Justin y Selena, que, al parecer, no fue nada agradable, las mujeres revelaron que no existe ningún problema entre ellas cuando aparecieron juntas, hace unas semanas en la gala del Museo de la Academia en Los Ángeles. Sus fotos abrazadas le dieron la vuelta al mundo

Primero fue la esposa de Bieber quien confesó, hace un tiempo, en una entrevista, que habían hablado varias veces por teléfono para aclarar la situación. Esta vez fue Selena quien contó, en su documental, lo difícil que fue para ella terminar su noviazgo públicamente. “Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar, pero luego la superé. Ya no tenía miedo. Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso... pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”.