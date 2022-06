Los emotivos mensajes que Shakira le dedicó a Piqué y que él ignoró

La separación de Shakira Y Piqué parece ser un tema interminable, al menos por ahora, pues cada día siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre las posibles razones del divorcio.

Te puede interesar: ¿Shakira encontró celular escondido de Piqué con video “prohibido”?

Muchos famosos nacionales e internacionales suelen demostrarse amor a través de las redes sociales publicando fotos y videos juntos. Algunos lo hacen con más frecuencia que otros.

Te contamos cuál sería la verdadera causa de la separación de Shakira y Piqué y no sería precisamente por infidelidad. Foto: Instagram

En el caso de Shakira y Piqué, ninguno de los dos acostumbraba a publicar muchas postales juntos. Sin embargo, la que más lo hacía era la artista colombiana. Los fanáticos de la pareja, y tras el escándalo de la separación, comenzaron a notar que el futbolista del F.C. Barcelona fue poco expresivo con la cantante. Muestra de ello, fueron las imágenes que Shakira publicó con románticos mensajes y que nunca recibieron una reacción suya.

Te puede interesar: Primeras imágenes de Shakira y Piqué tras su separación ¡Juntos pero no revueltos!

A continuación, hacemos un breve resumen de las dedicatorias que Shakira le realizó a Piqué públicamente, pero que nunca fueron contestadas por el deportista.

Último mensaje dedicado a Piqué

El 20 de marzo, Shakira posteó una foto suya pero con un mensaje dedicado a Piqué. “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”. Con esas palabras, la barranquillera demostró lo orgullosa que se sentía de que su esposo fuera uno de los futbolistas más admirados del mundo. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta de Piqué.

Foto de Piqué con inspirador mensaje

El 13 de marzo de este año, Shakira publicó una foto de Piqué, y en la descripción agregó un extenso mensaje expresándole todo su amor y admiración. “¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos. En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”. El post tuvo miles de reacciones, pero ninguna por parte del futbolista.

Te puede interesar: El mensaje que Carolina Cruz le envió a Shakira tras su separación con Piqué

Última foto de Shakira con Piqué en el Instagram

La última foto que Shakira publicó junto a Piqué data del 14 de febrero, día en el que celebró San Valentín. En la imagen que está acompañada de un corazón se ven muy sonrientes, pero tampoco obtuvo ningún tipo de respuesta de su pareja, ni un comentario, ni tampoco algún emoticón.

Y así, cada una de las pocas fotografías que Shakira publicó con Piqué, se podría decir que Piqué no reaccionó de ninguna manera a ninguna. Por esa razón, millones de seguidores le piden a la cantante que tras su separación, elimine esas publicaciones.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí