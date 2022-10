Luisa Fernanda W: así luce la influencer luego de dar a luz a su hijo Domenic

Hace unas horas, Luisa Fernanda W compartió a través de sus historias de Instagram la noticia del nacimiento de su segundo hijo Domenic.

Todo sucedió mientras la generadora de contenido se encontraba tranquila en su casa, y de un momento a otro, rompió fuente, inmediatamente su médico le indicó que fuera al hospital.

“Como les parece que Domenic ya nació ¿en qué momento? No sé, fue así super rápido, yo estaba tranquila en la casa y de repente sentí que me bajó una agüita y el doctor me dijo ‘vete para urgencias obstétricas’, y de una me hicieron cesárea y allá está, el papá con su hijo, gracias a Dios todo salió muy bien”, aseguró.

Cuando Luisa llegó a la clínica le practicaron una cesárea, asegurando que todo salió muy bien. El cantante Pipe Bueno también estaba junto a su pareja acompañándola en el importante momento. “Ya nació nuestro tesoro, tesorito, papá chiquitico”, dijo el cantante.

Te puede interesar: Nació Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Así luce Luisa Fernanda W tras dar a luz a su hijo

Tras unas horas de haber dado a luz, la empresaria aseguró que estaba dichosa con la llegada de su segundo hijo. “Es muy hermoso y tranquilo. No puedo creer que ya tengo dos hijos, estoy en shock”. Luego, compartió una fotografía en la que posa junto a Domenic, en donde se le observa muy tranquila y descansada.

“Para mi unas de las cosas mas difíciles de tener un bebe es aceptar tanto los cambios físicos como emocionales, yo siempre busco la forma de cambiar mi semblante y me gusta arreglarme. Poco a poco voy mejorando mi cara de hinchada, este tipo de amor que me doy me hace sentir mucho mejor”, aseguró

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea

Igualmente, compartió un mensaje en sus historias agradeciendo a sus seguidores por los mensajes y apoyo brindado. “Quería agradecerles por sus bonitos mensajes, por la buena vibra, de verdad que eso se valora muchísimo. Infinitas gracias, tenemos muchas cosas que compartirles, les mando un abrazo”, concluyó.

Te puede interesar: “Sufrí mucho”: Iván Lalinde de ‘La Voz Senior’ sobre dos de sus grandes ‘amores’