Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llevan juntos alrededor de 3 años. La pareja, padres de Máximo que está próximo a cumplir dos años, espera ansiosamente la llegada de Domenic, su segundo hijo. El fin de semana pasado celebraron el primer año de su restaurante, Rancho MX, ubicado a las afueras de Bogotá. A la fiesta llegaron diferentes figuras del entretenimiento.

Su nombre volvió a sonar desde el pasado 17 de agosto, pero por otra razón diferente a sus planes de vida. En redes sociales circula un video donde se ve al intérprete de Cupido falló con una de sus fanáticas, en uno de sus conciertos. Según varios internautas, la mujer aprovechó la oportunidad para pedirle un beso, y aunque el caleño lo dudó, finalmente se lo dio.

Luisa Fernanda W reaccionó a video de Pipe Bueno besando a otra mujer ¡Esto dijo!

Fue solo hasta este fin de semana que ambos hablaron al respecto cuando el programa de entretenimiento Lo Sé Todo se los preguntó. El cantante de 30 años aclaró la intención detrás del acto. “Si ustedes bien recuerdan eso que yo hago ahí siempre lo había hecho en todos mis shows y Luisa me conoció así, y cuando iniciamos nuestra relación que ya era pública en todo el país, en los 14 shows del mes yo subía a una chica como Romeo Santos teniendo pareja y hacía su show. Es solo un show. No es algo que Lu acaba de ver por primera vez entonces no pasó nada en casa, evidentemente es algo que yo había dejado de hacer y pasó y ya” dijo para las cámaras del programa.

Minutos después fue Luisa quien habló con el mismo periodista y, según sus fanáticos, su reacción fue distinta. Ella misma aseguró que prefería reservarse su opinión sobre ese video en especial. “¿Pipe dijo que no pasó nada en casa? No, es que qué va a pasar, nada, pues ya qué” finalizó.