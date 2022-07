Mamá de Andrea Valdiri enfureció contra expareja: “a mí qué me importa”

Andrea Valdiri es una de las generadoras de contenido más activas del país. En su cuenta de Instagram tiene 8,5 millones de seguidores, con quienes interactúa diariamente.

Por medio de sus historias, la bailarina, esposa de Felipe Saruma, deja en evidencia gran parte de las cosas que realiza diariamente, incluidos sus momentos de esparcimiento.

En varias oportunidades, ha demostrado la gran relación que tiene con su mamá, la señora Carmen Valdiri. El nivel de confianza y complicidad que hay entre las dos, les ha permitido protagonizar divertidos momentos.

Andrea Valdiri hizo enfurecer a su mamá por incómodas preguntas

Recientemente, Andrea Valdiri publicó unas historias para mostrarle a sus seguidores la forma de ser de su progenitora. “Hoy van a conocer la lengua de mi mamá. Ella odia que le preguntemos cuándo va a conseguir marido, y cuando le decimos que mi papá se realizó. Ella es un personaje, yo la amo. Escuchen, me va a insultar”, dijo entre risas.

Enseguida, mostró una foto de su mamá cuando era joven y le dijo: “¿pa’ cuando el marido Carmen Valdiri?, ¿pa’ cuando el marido?, un noviecito extranjero, para los papeles. Inmediatamente, la señora Carmen Valdiri le contestó contundentemente: “no, mi amor. Yo no necesito de ningún macho”. “Ya mi papá consiguió mujer y tú nada de nada”, replicó Andrea.

Esa afirmación, hizo que la mamá de ‘La Valdiri’ respondiera de manera tajante. “A mí que me importa tu papá. Él es un puerco pero yo no. Yo no me enredo con cualquier porquería, no mijita yo soy exigente. Me tiene la gente aburrida, todas las amigas me preguntan ‘¿Cuándo vas a tener un novio?’, ‘Carmen, búscate uno que si quiera te rasque la espalda’, yo tengo un palito allá de rascarme la espalda, dijo.