‘La Descarga’: Santiago Cruz y Maía tuvieron sus primeros roces: “estoy aterrada”

Han pasado dos semanas desde que La Descarga, el templo de la música, se estrenó en el canal Caracol. El reality show musical ha cautivado a miles de televidentes, que han vuelto a recordar el talento de varios participantes que hicieron parte de La Voz, Yo me llamo y A Otro Nivel.

Te puede interesar: ‘La Descarga’: Marbelle y Maía tienen su primera ‘discusión’ por una participante

Los mentores Santiago Cruz, Gusi, Marbelle y Maía se encuentran en plena selección de las mejores voces que, hasta el momento, han pasado por la tornamesa. Aunque casi siempre sus opiniones son similares, ya aparecieron las primeras discusiones, causadas por la eliminación de algunos concursantes.

¿Qué pasó entre Santiago Cruz y Maía en ‘La Descarga’?

En el más reciente capítulo, los dos artistas protagonizaron “roces”, por dos concursantes diferentes.

El primero de ellos fue por Christofer Om, exparticipante de A Otro Nivel, quien interpretó el tema Más y más. Tanto Marbelle, como Maía y Gusi le dieron el voto de confianza. Por su parte, Santiago Cruz, sorprendió al eliminarlo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Fue tal la sorpresa, que una vez ocurrió ese suceso, durante varios segundos se hizo un silencio absoluto. La cara de decepción de los mentores fue bastante evidente.

El intérprete de Desde lejos se defendió, y explicó por qué tomó la decisión de no oprimir el botón: “Empezó un artista y terminó otro artista. Estamos en una posición muy complicada y a mí particularmente no me conectó, algo pasó, en el giro de la aguja, algo pasó y no me llegó”. Enseguida Maia agregó: “no entiendo, pero bueno, cada loco con su tema. Yo estoy aterrada, todavía no entiendo Santi, no lo puedo creer”.

Aunque Gusi sí oprimió el botón, explicó lo que, para él, le ocurrió a su colega. “Creo que lo que pasó es que hubo un exceso de recursos al empalagarla, por decirlo así, y la canción perdió la naturalidad, aunque a mí me encantó… Ahora el programa se va a llamar ‘La discordia’”.

El segundo “roce” que tuvieron, fue después de la presentación de ‘Yo me llamo Vicente Fernández”, quien, al igual que el Christofer Om, cautivó a los mismo tres mentores, pero nuevamente, Santiago Cruz decidió no oprimir el botón, dejándolo fuera del reality. “Diste todo el giro, pero para mí, ese extra de magia yo no lo sentí”, explicó el artista.

Te puede interesar: Video: Jessica Cediel tuvo que parar las grabaciones de ‘La Descarga’

Maía, nuevamente, se preguntó qué le había pasado a su compañero para no aceptar a ese participante: “Yo no entiendo en qué planeta a Santiago Cruz no le parece”, dijo. El ibaguereño le contestó: “Tremendo intérprete, tremendo personaje tiene montado, tenemos varios intérpretes del género sobresalientes”. Maía agregó: “es que él es la verdad absoluta”. Finalmente, el artista dijo, “no, es mi opinión, así como tú has tenido la tuya, Marbelle la suya y Gusi la suya, pues yo tengo la mía y la defiendo”.