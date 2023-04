Maribel Guardia habló por primera vez sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa

El mundo del entretenimiento mexicano y latinoamericano sigue consternado por la repentina muerte del actor y cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian. El pasado 9 de abril se conoció la noticia de su deceso con solo 27 años, fue su madre quien confirmó el hecho ocurrido en la casa del joven en la colonia Jardines del Pedregal, ubicada en la capital azteca. “Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, escribió.

El joven, único hijo de la actriz costarricense y cuarto del recordado ‘poeta del pueblo’, se destacó como cantante, con temas como Ay amor y Se supone. Como actor, interpretó el rol de su padre durante su juventud en Por siempre Joan Sebastian, su serie autobiográfica emitida por Univisión y El canal de las estrellas, y como Leonardo en Mi camino es amarte. Las condolencias que envían sus fanáticos van dirigidas especialmente a su famosa madre y a su viuda la artista Imelda Garza, madre de su hijo José Julián.

Maribel Guardia apoyó la carrera artística de su hijo Julián. Foto: Getty Images

Maribel Guardia rompió el silencio tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

Hace unas horas, la actriz de 63 años volvió a ser noticia por reaparecer públicamente y ofrecer unas declaraciones a la prensa. Durante diez minutos, Maribel Guardia e Imelda Garza hablaron sobre las últimas horas del fallecido. “Se lo ofrecí cuando nació a la Virgen de Guadalupe entonces la cajita que escogimos es como una Virgencita de Guadalupe, con el dibujo de José Julián de un león grande y un león chiquito, que el grande era su papá y el chiquito era él. Julián el día anterior, curiosamente, cuando me iba para el teatro me dice ‘mamá tienes pegamento, mira el dibujo que me hizo Julián’, y cuando llegué yo y lo encontré muerto a mi hijo, estaba en la pared pegado el dibujito con los leoncitos ahí, bueno ahí está, se lleva el amor de toda esta familia que lo amó con el alma”, dijeron las dos mujeres entre lágrimas.

En sus mismas declaraciones, Maribel aclaró las razones por las cuales su hijo no tuvo servicios funerarios. “Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros, no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo, siempre me dijo ‘yo no pude llorar bien a mi papá', y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él. Les pido a todos los que están viendo que recen mucho por mi hijo y mucho por nosotros para que podamos tener valor y le pido a Dios a todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”, finalizó.