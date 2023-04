Clara Chía le habría sido infiel a Gerard Piqué. Esto se sabe

Desde el año pasado, Clara Chía salió del anonimato para convertirse en toda una figura pública cuando se le conoció como la nueva pareja de Gerard Piqué, a solo semanas de comunicar su ruptura con Shakira. En medio de los numerosos rumores y polémicas que la joven de 23 años sigue protagonizando, ella y su pareja ya no temen en mostrarse públicamente.

En enero de este año, Piqué oficializó su noviazgo en redes sociales al publicar su primera foto con Clara, la cual ya acumula hasta ahora más de cuatro millones de ‘likes’. Actualmente, que su amor continúa viento en popa, se rumora que sería la joven quien habría traicionado al español, similar a como él hizo con Shakira durante tantos años.

¿Clara Chía le fue infiel a Gerard Piqué?

Varios medios españoles señalan que Clara Chía habría tomado cartas en el asunto luego de que se especulara de la supuesta infidelidad de Piqué en su contra. Recién se hizo público su noviazgo, se decía que el exfutbolista de 36 años se había involucrado sentimentalmente con una joven abogada. En ese entonces, Clara se habría vengado con alguien mayor que su novio.

Según los rumores, se trataría del exfutbolista y actual director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, de 52 años. “Varios medios apuntan que Clara Chía podría haber mantenido una relación secreta con Pep Guardiola, entrenador de fútbol del Manchester City y ex técnico del F.C. Barcelona. De esta forma, sorprende la vinculación del catalán con Gerard Piqué, evidentemente. Pep Guardiola quien entrenó en sus primeros años a Gerard, descubriendo a uno de los mejores jugadores del Barca. En Instagram no parece que existan problemas en la pareja, por lo que probablemente todos estos rumores no sean más que eso, rumores infundados que se irán atenuando con el paso de las semanas”, anunció el portal Sport España.

