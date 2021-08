Mario Casas de romance con reina de belleza y ex de Cristiano Ronaldo

Parece un hecho que el actor español Mario Casas de producciones como Inocente, Hogar, No matarás e Instinto, ya olvidó a su exnovia, la actriz belga Déborah François, a la que conoció durante el rodaje de la película El Practicante hace dos años, y con quien terminó no hace mucho. Ahora se habla de que está surgiendo un romance entre el actor español y la ex reina de España en 2014, Desiré Cordero. Aunque ninguno de los dos lo ha hecho público, los medios ibéricos le han seguido la pista a la pareja que al parecer está vacacionando junta. Antes se le había visto a ella de visita en casa de él varias veces. La revista española Semana logró imágenes de la pareja.

También se dice que Desiré ha hecho muy buena amistad con la hermana y mánager del actor Sheila, quien le comenta o responde con emoticones afectuosos a sus publicaciones en redes sociales.

¿QUIÉN ES DESIRÉ?

Desiré es una reconocida modelo española, nacida en Sevilla hace 28 años. Antes de salir con Casas, había mostrado un interés por relacionarse sentimentalmente con deportistas. Tuvo un romance con el argentino Joaquín ‘El Tucu’ Correa, actual jugador de la Lazio, con quien estuvo desde 2018 hasta principios de este 2021. Anteriormente salió con el ex del Real Betis Enzo Rennella y en 2016 se le vinculó con Cristiano Ronaldo.

La modelo ha sido imagen de varias marcas incluida Victoria’s Secret.

