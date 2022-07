‘MasterChef Celebrity 2022′: Estos son los 4 finalistas de esta temporada

MasterChef Celebrity está a punto de llegar a su fin. El reality presentado por Claudia Bahamón, cuyos jurados son Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, definirá próximamente cuál es el mejor cocinero de esta temporada.

Como todas las versiones anteriores, cada uno de los famosos que participa deja una gran huella dentro de la mejor cocina. Algunos más queridos por otros, pero, al fin y al cabo, todos han demostrado sus habilidades y destrezas para realizar creativos platos.

¿Quién salió de ‘MasterChef Celebrity’?

Cada televidente ha tenido desde el principio definidos sus favoritos. Algunos continúan dentro de la competencia y otros, ya tuvieron que despedirse. Un emotivo adiós se acaba de vivir en MasterChef Celebrity. Tras enfrentar un duro reto, la actriz Cristina Campuzano tuvo que abandonar la competencia.

“Última cocinada antes de la gran final. En termino generales lo hicieron bastante bien. No hubo plato malo. Estamos contentos que después de todo este recorrido, después de más de 120 cocinadas, tenemos claro los nombres de los finalistas”, dijo Jorge Rausch, antes de que dieran a conocer el veredicto final.

Estos son los 4 finalistas de esta temporada de ‘MasterChef Celebrity 2022′

Así las cosas, por primera vez en la historia de MasterChef, la final será únicamente masculina. Tatán Mejía, Ramiro Meneses, Chicho Arias y Carlos Baéz, son los 4 finalistas de esta temporada que despertó muchas emociones entre los televidentes.

Con mucho agradecimiento, Campuzano, conocida como ‘Campuchef’, se despidió de sus compañeros, los chefs, Claudia Bahamón y por supuesto, de los televidentes que la acompañaron en cada emisión. “Me llevo unos amigos espectaculares. Me gusta que la final sea con 4 hombres. Al público que me mandaba aliento, muchas gracias. Me voy feliz”.

