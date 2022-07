‘MasterChef Celebrity’: 5 fuertes discusiones de Isabella Santiago en el ´reality´

Isabella Santiago es una actriz venezolana, recordada por protagonizar Lala’s Spa del canal RCN. Su nombre comenzó a sonar aún más gracias a su participación en la reciente edición de MasterChef Celebrity.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: el problema que le ha causado a Chris Carpentier ser jurado

Hace una semana se convirtió en la más reciente eliminada. Su inesperada salida generó cientos de comentarios, unos a favor, porque consideraban que ella debía llegar a la final, y otros en contra, pues la actriz fue bastante criticada por su forma de ser, porque muchas veces protagonizó algunas discusiones con sus compañeros e incluso, con los jurados. A continuación, hacemos un recuento de algunas de las polémicas más sonadas de la actriz dentro del reality.

Vea también: “Yo sé más que tú”: discusión de Cristina Campuzano y jurado en ‘MasterChef’

Discusión de Isabella Santiago con Ramiro Meneses

En marzo, los actores protagonizaron una incómoda discusión durante un reto de equipos. En un momento, el chef Jorge Rausch se acercó a Ramiro a darle indicaciones, pero la actriz comenzó a refutar, diciendo que esa instrucción ya se la había dado antes. “¿Si yo soy la líder por qué no me escuchas? Lo que te dije Ramiro”.

El comentario no fue del total agrado del actor, quien le respondió: “tiene cara, tiene que tener uno mucho morro en la vida pa’ transformar las cosas a favor, menos mal están las cámaras. Es la capitana, yo hago caso, pero no soy tolerante, para nada. Yo digo las cosas de frente”, expresó el actor bastante molesto por la actitud de su compañera, quien no paraba de cuestionar lo que hacía.

Jair Romero e Isabella Santiago discutieron luego de que se les quemara el plato

En otro reto por equipos, Isabella trabajaba con Jair Romero, con quien también protagonizó una acalorada discusión, luego de que se les quemaran las almojábanas. El actor era quien debía estar pendiente del horno, pero cuando fue a sacarlas se dio cuenta que se le habían pasado de cocción. “Jair por eso era por lo único que tenías que haberte preocupado”, le dijo Isabella. “Nos descuidamos”, le dijo el actor, a lo que ella muy molesta le contestó: “nos descuidamos no, tú tenías que encargarte con tu estación ahí con las almojábanas”.

Detrás de cámaras Tatán Mejía expresó su molestia con la actitud de su compañera. “Es un equipo ¿verdad? Yo te dije, ¿cómo que me dijo? A caso vos sos mi jefa, no te entiendo, no somos pues igual. Soluciona, pero alegándole al parcero no se van a arreglar”.

Te puede interesar: “Me odia”: Christopher Carpentier de ‘MasterChef Celebrity’ sobre una participante

Isabella enfrentó a Manuela González por supuesta trampa

Isabella se fue contra su compañera, luego de que al finalizar un reto tenían que hacer una fila para presentar sus platos en el atril. En un momento, la venezolana tuvo que devolverse a su estación en la cocina. Fue allí cuando Manuela González tomó su lugar y pasó al frente ante los jurados, quienes finalmente la catalogaron como la ganadora de esa prueba. Ese acto no le gustó a Isabella quien inmediatamente se quejó ante los chefs.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Te puede interesar: “No pasa por encima de nadie”: Claudia Bahamón defendió a Isabella en ‘MasterChef’

El chef Jorge Rausch también discutió con Manuela

El ambiente tensionante no fue solamente con sus compañeros. En una oportunidad, Isabella también discutió con el jurado Jorge Rausch. El hecho se dio cuando en medio de una prueba, el chef se le acercó y le comentó que ella ya sabía que el queso no iba en el lugar en el que lo había puesto. El comentario le disgustó y, muy molesta, le respondió que por qué tendría que saberlo. El chef le contestó en sentido figurado que, como ella lo sabía todo, era evidente.