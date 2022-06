‘Masterchef Celebrity’: Claudia Bahamón enfureció y regañó a un participante

Además de ser una de las mejores presentadoras del país, Claudia Bahamón también se ha destacado por su carisma y sencillez, cualidades que le han permitido entrar en el corazón de millones de personas en Colombia y alrededor del mundo.

Durante varios años ha sido la conductora oficial del programa de cocina de RCN, MasterChef Celebrity. En todas las temporadas ha demostrado tener una excelente relación no solo con los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, sino también con cada uno de los participantes que han pasado por la cocina. Sin embargo, durante la más reciente emisión, la presentadora huilense sorprendió al regañar a uno de los participantes.

¿Por qué Claudia Bahamón regañó a uno de los concursantes?

Tatán Mejía fue uno de los ganadores de uno de los recientes retos, así que tenía la opción de escoger a uno de sus compañeros para que no cocinara en la siguiente prueba, negándole la posibilidad de quitarle el temido delantal negro. Para que no fuera tan difícil, decidió preguntarles quién no quería cocinar pero no obtuvo respuesta.

En ese momento intervino el chef Jorge Rausch y le preguntó a Chicho Arias: “¿usted cree que va a ganar?”, a lo que él inmediatamente le contestó: “No señor”.

Esa respuesta hizo que Claudia Bahamón se molestara y por eso no dudó en llamarle la atención por su pensamiento. “Qué poca fe tienes, Chicho. Yo, de verdad, creo en ti. Estás dentro de este grupo de los mejores cocineros, ¿y estás diciendo abiertamente que no vas a ganar?”.

Luego, le habló en general a los demás participantes y les dijo: “¿ustedes son buenos cocineros?. No me digan a esta altura de la competencia: ‘Yo sé que no me voy a salvar’”.

Enseguida, Cristina Campuzano le dijo a su compañero: “yo confío en ti, Chicho”. Por su parte, Corozo agregó: “Chicho, tiene las ilusiones abajo, yo no sé qué le pasa y la verdad me preocupa”.

Finalmente, Chicho Arias dio su punto de vista: “no es porque no crea en mí, es porque uno se ahorra una cocinada y el juzgamiento”.