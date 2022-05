‘MasterChef Celebrity’: Cristina Campuzano ‘frenó' a Isabella Santiago

Los participantes de MasterChef Celebrity iniciaron una nueva fase dentro del reality. En el más reciente capítulo, la presentadora Claudia Bahamón les explicó que tenían la posibilidad de ganar un pin de inmunidad y ser parte de los 10 mejores de esta temporada.

Ramiro Meneses, Aída Morales, Natalia Ramírez, Manuela González y Chicho Arias tenían 60 minutos para preparar su plato, cuyo ingrediente principal eran las alitas de pollo. Además, debían tener un acompañamiento y una salsa para dos mesas. La novedad es que los tres chefs no iban a ser los únicos jurados, sino que los otros 6 compañeros también degustarían los platos.

Natalia Ramírez preparó una sopa con alitas de pollo, pero los comentarios no fueron los mejores. Los demás participantes aseguraron que le hizo falta sazón y, por su parte, los jurados afirmaron que no era un plato para entrar al top 10.

Enseguida, degustaron el plato de Manuela, quien realizó unas alitas doradas con salsa y maíz desgranado con queso. Los jurados elogiaron la preparación. Luego, el turno fue para el actor Ramiro Meneses, que no recibió buenas críticas. De acuerdo con lo que dijeron, el concepto no fue claro y uno de los acompañamientos estaba crudo.

El plato de Aída Morales causó controversia, pues el pollo que probaron los famosos quedó crudo, pero inesperadamente el que puso en el plato de los jurados estaba bien cocinado. El último en ser calificado fue Chicho Arias, y aunque según los chefs, el pollo estaba rico y la salsa fue un buen acierto, le hizo falta un acompañamiento.

¿Por qué Cristina Campuzano ‘frenó' a Isabella Santiago?

La misión de los concursantes que no participaron en ese reto era probar los platos de sus compañeros que sí estaban compitiendo y escoger un ganador. Sin embargo, el de Aída Morales, que aunque lucía muy bien, ella misma consideró, tenía un punto riesgoso. “Lo único malo que me puede pasar es que no haya quedado en el punto de cocción”.

Sus compañeros, por supuesto, notaron el error. Tatán Mejía dijo: “Pollo crudo mata la masa cruda mil veces”. “Está crudo, crudísimo, el único pedazo que salió bien cocido fue el mío”, dijo Cristina Campuzano.

Aunque la actriz tenía miedo a los comentarios del jurado, para su sorpresa, ellos aplaudieron su preparación. “Pollito bien cocido”, “está muy bueno”, “está sabroso y bien condimentado”, “rico plato, rica salsa, bien trabajado el pollo”, “quizá de lo mejorcito que hemos probado”. Así las cosas, Aída fue la primera en pasar al grupo de los 10 mejores.

Fue tal el asombro que la actriz Isabella Santiago trató de delatarla, diciendo, “el que nos salió el pollo crudo”, pero fue interrumpida por Cristina Campuzano, quien le hizo señas que no fuera a decirle nada a los jurados: “pero a ellos no, a ellos no”.