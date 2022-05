¿Qué pasó? Jorge Rausch le dio una cachetada a Nicolás de Zubiría de ‘MasterChef’

Todas las noches, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentan a duras pruebas en la cocina más famosa para ganar la permanencia dentro de la competencia, y así lograr ganar el título a mejor cocinero del país de esta temporada.

Aunque son los famosos los que compiten entre ellos, en algunas oportunidades, los jurados Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, también se han puesto el delantal para cocinar a la par con los concursantes.

En uno de los más recientes capítulos, los famosos tuvieron la posibilidad de escoger con cuál chef querían trabajar para que los asesora y así poder ganar la prueba. Hasta el momento, ha sido Nicolás de Zubiría el encargado de ayudarles, y los equipos que asesoró han sido los vencedores.

¿Por qué Jorge Rausch le dio una cachetada a Nicolás de Zubiría?

Parece ser que las derrotas tienen bastante preocupados a los otros dos jurados. ¿Les ha causado molestia? Recientemente, se hizo viral un video donde se observa a los chefs ‘discutiendo’. Fue el chef Nicolás de Zubiría quien publicó el clip a través de su cuenta de Instagram.

Al principio se puede ver un pantallazo de un portal de noticias haciendo referencia a una supuesta “enemistad” entre los jurados de MasterChef Celebrity. Luego, aparece Carpentier preguntándole a De Zubiría sobre su relación con Jorge Rausch. “Él dice que está empu**** contigo, ¿qué le hiciste?, le preguntó el chileno.

Enseguida, se observa cuando Rausch se acerca al chef cartagenero y le propina una bofetada. Luego le dice: “No vuelvas a hablar de mí. Estoy cansado de que ganes, no hables de mí”.

No obstante, nada de eso fue en serio, pues se trató de un jocoso dramatizado para aclarar que entre ellos no hay ninguna diferencia y que, por el contrario, son grandes amigos dentro y fuera de la competencia. El video termina con un abrazo y muchas risas entre ellos. “Menos mal son Chef y no actores, igual divinos”, “son lo mejor”, “ustedes son lo máximo”, “divinos”.