‘Masterchef Celebrity’: este es el reciente eliminado de la competencia

La cocina de MasterChef Celebrity vio partir a otro participante. En el más reciente reto de eliminación, los famosos debían preparar carne de pecho, una de las proteínas que más tiempo de cocción requiere. Esta vez, tenían 60 minutos para sorprender a los jurados con sus platos.

Estiwar G, Natalia Ramírez, Isabella Santiago y Tostao, fueron los cuatro famosos que lucharon por seguir dentro de la competencia. Estiwar fue el primero en pasar al atril a presentar el plato. Hizo un desmechado, pero los chefs le pidieron cambiar el emplatado pues según ellos, venía siendo igual a los anteriores.

Luego, el turno fue para la actriz de Betty, la fea, quien preparó un rissoto que dejó encantados a Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier. Isabella Santiago se inclinó por un pabellón criollo, parecido a una bandeja paisa. Los jurados lo calificaron de “impecable”. El último en pasar fue Tostao, y aunque el sabor fue halagado por los chefs, falló en algunos pequeños detalles, por ejemplo en que “el plato era muy sencillo, el aguacate no había madurado y los maduros no estaban crocantes”. Esos errores terminaron sacándolo de la cocina. “Yo vine a esta competencia con la idea de aprender un poco y de mostrar la sazón del Pacífico colombiano. Que viva la gente negra de nuestro país y que viva Colombia”, dijo el artista de ChocQuibtown, quien fue despedido con música y aplausos. Tatán Mejía dijo: “nos va hacer mucha falta, es una persona con flow que representó a su tierra y a su gente”.

Tostao responde a críticas por su actitud en ‘MasterChef Celebrity’

Durante la competencia, el artista fue fuertemente criticado por muchos internautas y televidentes, que lo acusaron de no llevar una buena relación con algunos de sus compañeros. El artista le contestó, a través de sus redes sociales, a un seguidor que lo trató de “repelente”. “Es un programa editado, yo no hablo de ningún compañero, de la única persona que hablo abiertamente es de Aco porque él y yo así nos llevamos pa ponerle picante a la cosa, y de Isa que la imito a ratos. De resto a nadie critico. Solo es que me citan fuera de contexto, la razón por la que lo escribo acá es porque ya se los hice saber a los del canal”, puntualizó el artista.

