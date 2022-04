Masterchef Celebrity 2022: ante ausencia de Claudia Bahamón, este fue su reemplazo

MasterChef Celebrity lleva varias temporadas al aire. En todas, la presentadora Claudia Bahamón ha sido la conductora oficial. Sin embargo, la huilense no estuvo presente en el especial en el que fueron invitados concursantes humoristas de otras ediciones como Piter Albeiro, Hassam, Juanda Caribe, El Mindo y Freddy Beltrán, y que fue emitido anoche.

Christopher Carpentier reemplazó a Claudia Bahamón

Ante la ausencia de Claudia Bahamón, el chef Christopher Carpentier no tuvo otra opción que ponerse una peluca rubia para parecerse a ella. De esa manera, procedió a imitar a la presentadora en la cocina de MasterChef Celebrity.

Los comediantes que se encontraban haciendo el reto quedaron sorprendidos al ver al chef personificado de Claudia Bahamón e intentando hablarles parecido durante el programa, por supuesto, de manera jocosa.

Esto dijo Claudia Bahamón de su provisional reemplazo

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 4,5 millones de seguidores, la presentadora Claudia Bahamón se refirió directamente a Christopher Carpentier por haberla imitado. “Soy alérgica a los cambios de temperatura, a los olores fuertes, a las especias en la cocina, al polvo, a todo. Jajaja así que no hago más que estornudar, pero obvio nunca sale al aire. Si así estornudo, qué culpa. Chris Carpentier no me respeta jajaja”.

‘MasterChef Celebrity’ en Semana Santa

Como bien anunció el canal RCN hace unos días, para estos días de vacaciones con motivo de las celebraciones de Semana Santa, del 11 al 13 de abril, es decir, lunes, martes y miércoles, se pausarán las emisiones con los actuales participantes, para darle paso a unos capítulos especiales.