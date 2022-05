‘MasterChef Celebrity’: Isabella Santiago furiosa con Manuela Gónzález ¿Por qué?

MasterChef Celebrity está cada día más interesante. Ya fueron elegidos los 10 mejores cocineros de esta temporada quienes seguirán luchando por ganarse su tiquete directo a la final.

Durante toda esta edición, la actriz venezolana Isabella Santiago ha sido la protagonista de algunas discusiones con varios de los famosos concursantes. Este fin de semana aseguró que su colega, Manuela González, no había sido honesta en una prueba.

¿Por qué Isabella Santiago discutió con Manuela González?

Como es costumbre en cada reto, luego de preparar sus platos, los famosos deben dirigirse al atril a presentárselos a los jurados. Sin embargo, todo parece indicar que por una confusión, este fin de semana las actrices Isabella Santiago y Manuela González protagonizaron una tensionante discusión.

Todo comenzó cuando la protagonista de Lala’s Spa estaba haciendo fila para pasar al atril, pero en un momento tuvo que devolverse a su estación en la cocina. Fue allí cuando Manuela González tomó su lugar y pasó al frente ante los jurados, quienes finalmente la catalogaron como la ganadora de esa prueba.

Inmediatamente, la molestia de la venezolana salió a flote. “A Isa, se le quemó el pan en la puerta del horno”, dijo el chef Nicolás de Zubiría. “Si uno es honesto cumpliría con la vuelta. Yo me paré ahí con mi plato y fue solo un segundo, pero no pasa nada”, dijo Isabella de manera tajante y con una ira evidente.

Por su parte, Manuela afirmó: “Cuando uno se lucha las vainas es muy gratificante ganar”.

No obstante, cada vez se le notaba más la furia a Isabella, tanto que nuevamente el chef cartagenero tuvo que intervenir y dejarle las cosas claras. “Mira, Isa, vamos a aclarar las cosas para dejarlas en su lugar y como son. Un segundo por favor. No dependía de Manuela, sino de las reglas del juego… La persona que está en fila es la persona que pasa, no la persona que está en la estación. Tú estabas en tu estación, dejaste el plato acá, lastimosamente no estabas. Manuela llegó primero”.

Ante eso, ella le refutó: “es que, si hubiera sido yo, no lo hago. Si la posición hubiese sido de ella, yo no hubiera hecho eso”. Para defenderse, Manuela le contestó: “Isa, yo ni siquiera había visto que tú habías venido a dejar algo. Yo hice lo que ellos dijeron que tocaba hacer y era pararse a hacer fila”.

