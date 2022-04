‘MasterChef Celebrity’: Tostao mostró indiferencia ante salida de Pamela Ospina

Un nuevo reto de eliminación se vivió en el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity. Los participantes debían preparar lengua de res, al gusto de cada uno, aunque los jurados Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría les sugirieron cocinarla en la olla express.

Los famosos que se enfrentaron en ese reto fueron Chicho Arias, Estiwar G, Isabella Santiago, Natalia Ramírez y Pamela Ospina. Sin embargo, el plato de la comediante fue el que más errores presentó y por esa razón, tuvo que abandonar la cocina de MasterChef Celebrity. Según los jurados, el guiso no se fusionó con la lengua por lo que quedó seca.

Al despedirse de sus compañeros, dijo: “no le gusto a todo el mundo, yo sé que soy una persona rara, pero muchas gracias a todos por siempre alentarme a ser yo. También las personas con las que quizá no me llevé bien”.

Aco Pérez y Tostao no se despidieron de Pamela Ospina

En medio de la nostalgia por la salida de Pamela Ospina, en la que varios de los concursantes se mostraron tristes, hubo un acto que llamó la atención de los televidentes e internautas. El actor Aco Pérez y el cantante Tostao no se despidieron de su compañera, dejando en evidencia las diferencias que tenían entre ellos. Pese a que Tatán Mejía los invitó a darle un abrazo a la humorista, los artistas se negaron.

Luego de la eliminación, frente a las cámaras del programa, Tostao evidenció que no le afectó en nada la salida de Pamela Ospina. “Dios bendiga a la humorista. Para nadie es un secreto que Pamela me la tenía al rojo y nunca supe por qué”. Por su parte, el actor Aco Pérez dijo: “Se va una persona que tenía una energía muy densa”.

Televidentes critican la actitud de Tostao

La salida de Pamela Ospina se convirtió en tendencia. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de los televidentes e internautas lanzaron fuertes críticas hacia el integrante de ChocQuibtown por su pesada actitud. “Tostao diciendo que Pamela se la tenía montada cuando, en lo que vimos, era él quien la atacaba permanentemente y sin ningún disimulo”, “Dios quiera que los próximos en salir sean Aco y Tostao, que vibra tan maluca la que tienen”, “Pamela es mil veces más humana y buena persona que Tostao y Aco, se sabe que allá están es para cocinar pero si no fuera por cuestión de suerte, Tostao no estaría en el balcón y Aco hace mil hubiera salido”.

