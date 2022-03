‘MasterChef Celebrity’: Tostao tuvo fuerte ‘agarrón’ con el chef Chris Carpentier

La cocina de MasterChef Celebrity está que arde, y no solamente por las preparaciones de los famosos concursantes, sino por algunas discusiones que ya se han presentado. La semana pasada, con tan solo unos pocos días de haberse estrenado el programa, se presentó la primera entre Tostao y el actor Aco Pérez. A raíz de la situación, el integrante de Chocquibtown fue catalogado por algunos televidentes y usuarios en redes sociales como la “nueva Carla Giraldo”, supuestamente por lo conflictivo.

Te puede interesar: ¿Qué haría Carolina Gómez con el dinero si se ganara ‘MasterChef Celebrity?

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En un reality es ´normal´ que se presenten ese tipo de inconvenientes entre los participantes. Sin embargo, en el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, Tostao volvió a generar tensión tras protagonizar una discusión con el chef Christopher Carpentier.

¿Por qué Tostao discutió con el chef Christopher Carpentier?

Todo comenzó porque el chef ayudó a algunos de los equipos con la preparación que debían presentar. El grupo rojo, conformado por Isabella Santiago, Lady Noriega, Aida Morales, María Teresa Barreto, entre otros, se fue a reto de eliminación luego de preparar una sopa de pasta que fue evaluada por otros de sus compañeros, quienes fueron los jueces en esta oportunidad. Entre ellos, estaba Tostao, quien aseguró que el plato no fue el mejor e incluso lo calificó de “radioactivo”.

Ese equipo estuvo asesorado por el chef chileno Christopher Carpentier, quien terminó aceptando parte de la culpa porque la sopa no quedó en su punto. “En defensa de mi equipo, uno tiene que reconocer y el error fue mío, a mí se me olvidó ponerle la leche de coco”, dijo el jurado de MasterChef Celebrity. Inmediatamente, fue interrumpido por Tostao quien agregó en tono de burla: “menos mal no llevaba leche”.

Te puede interesar: El tratamiento que se realizó Ramiro Meneses de ‘MasterChef’ para verse más joven

Ese comentario causó la molestia del chef quien le refutó: “lo que pasa es que como dicen ahí, con la vara que midan serán medidos… Es saber siempre a quién uno le cocina y claramente si venimos con una sopa o con sabores más sofisticados… No es para ellos”.

Pero la discusión no terminó ahí. Tostao continuó con sus comentarios y agregó: “yo no sé si Chris sepa… Yo he viajado medio mundo y con todo respeto te digo y he probado de todo… Yo te diría una cosa, siento que le faltó un poquito de hervor como ustedes mismos nos han enseñado”.