Matías Mier, esposo de Melissa Martínez, fotografiado de la mano con otra mujer

Fuertes rumores en redes sociales apuntan a que otra pareja del entretenimiento se habría separado. Se trata de Melissa Martínez y Matías Mier, quienes se casaron el 14 de diciembre del 2019.

Desde hace unas semanas se rumora que la presentadora Melissa Martínez y su esposo, el futbolista Matías Mier, estarían atravesando una crisis matrimonial. Foto: Instagram - Instagram

Todo comenzó porque, desde hace un tiempo, dejaron de compartir fotos juntos en sus redes sociales. Ese detalle prendió las alarmas entre sus seguidores, quienes han estado al pendiente de lo que pasa con la presentadora y el futbolista y no dejan escapar ningún detalle. Melissa y Matías no volvieron a dedicarse románticos mensajes en fechas importantes, como los cumpleaños.

Aunque vivían separados por motivos laborales, Melissa solía viajar constantemente a Medellín para visitar a Matías, y, casi siempre, compartían con sus seguidores lo felices y enamorados que estaban.

¿Qué pasó con Melissa Martínez y Matías Mier?

En los últimos días, el programa Lo sé todo reveló algunos posibles detalles que habrían llevado a la pareja a tomar, supuestamente, la decisión de separarse. Según afirmó el presentador Ariel Osorio, al parecer, el jugador no quería que la presentadora de ESPN siguiera trabajando. “Aparentemente, el deportista quiere que su esposa se mantenga en la casa. Quiere que su esposa no tenga necesidad de estar cumpliendo compromisos laborales, cosa con lo que Melissa ha dicho tajantemente: ‘¿Perdón? No señor’”.

Del mismo modo, una vidente que se encontraba en el programa, aseguró que, otro de los posibles motivos de la ruptura, se habría dado porque él quería hijos y ella todavía no.

Matías Mier fue captado de la mano con otra mujer

En los últimos minutos, el portal Rechismes viralizó una fotografía donde, aparentemente, se observa al futbolista, sentado y tomado de la mano con una mujer que no es su esposa Melissa.

Por ahora, se desconoce su identidad, pero los comentarios no se han hecho esperar. “Y se veía como serio el señor”, “ellos no sueltan a una sin agarrar la otra”, “tan felices que se veían”, “futbolistas y al fin al cabo, qué más se puede esperar”, “pero le rindió”, “siempre he creído que las relaciones que más se presumen en redes, son las más vacías”, “ya no creo en el amor”.

Ante los rumores de su separación y los motivos de la supuesta ruptura, la pareja no se ha pronunciado.