“Me aburrí de Colombia”: estas son las razones de Zach Morris para irse del país

En 2013, llegó al país Zach Morris, un creador de contenido oriundo de Carolina del Sur, Estados Unidos, muy reconocido por sus videos donde daba a conocer la cultura colombiana, sus costumbres, curiosidades, platos típicos y sitios turísticos. Tal fue su reconocimiento, que fue llamado ‘el gringo colombiano’. Incluso, en el 2019 recibió la nacionalidad colombiana.

Aunque siempre expresó su cariño por el país cafetero, Zach Morris reveló que se aburrió y por eso, tomó la decisión de iniciar una nueva vida en Argentina, otro de sus países favoritos. “Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina de Argentina que es tan distinta”, dijo en una entrevista con El Clarín.

En cuanto a las razones que lo hicieron tomar esa decisión y empezar nuevas aventuras en Argentina, dijo: “Estoy en un momento en el que todo eso me llama la atención, experimentar las cosas que todavía no he aprendido de Latinoamérica. También es una nueva audiencia, quiero expandir mis redes. Sigo en una búsqueda espiritual, quiero ser más yo, estar más tranquilo, estaba viendo Argentina hace mucho tiempo y es acá donde quiero llegar”.

Asimismo, ‘el gringo colombiano’ resaltó las cosas que lo enamoraron de Colombia hace 8 años. Sin embargo, confesó que ya cumplió su ciclo en este país y por eso quiere experimentar nuevas cosas. “De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo. Eso me inspiró personalmente a encontrar ese camino. También el cariño y buen trato de la gente colombiana, por eso decidí empezar mi carrera ahí. Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso”, dijo para el medio ya mencionado.

