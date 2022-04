“Me enamoré de una mentira”: Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, sobre un ex

Dayana Jaimes además de ser una exitosa empresaria y Comunicadora Social y Periodista, se dio a conocer en el mundo de la farándula por haber sido la esposa de Martín Elías, quien falleció hace cinco años en un aparatoso accidente de tránsito. Desde entonces, su nombre no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y medios de comunicación.

Generalmente, Dayana Jaimes suele ser muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene casi 2 millones de seguidores, con los que interactúa a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Allí, aprovecha para hablar sobre varios temas que despiertan la curiosidad de los internautas, entre ellos, el amor y qué pasó con su vida sentimental luego de la muerte de Martín Elías.

“7:00 am Recibí tu llamada sin pensar que sería la última vez que escucharía tú voz y desde ese día llevo en mi mente y en mi corazón ese último te amo. Eras, eres, y serás la historia más bonita de mi vida. Gracias, por tanto, amor de mi vida”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 14 de abril en el aniversario de muerte de Martín Elías.

Eras, eres, y serás la historia más bonita de mi vida. 💛〽️

Gracias por tanto…

🐻 de mi vida 💛 pic.twitter.com/VTu7vY4bwF — Dayana Jaimes (@Dayanajaime) April 14, 2022

¿Dayana Jaimes se volvió a enamorar?

En las últimas horas, la Comunicadora Social activó la cajita de ‘preguntas y respuestas’, y allí un usuario le preguntó si se había vuelto a enamorar. A través de un corto video, Dayana aseguró que “la vida continúa”.

“Yo pensaba que me había enamorado tres veces en la vida, pero la última vez me enamoré como de una mentira, entonces pienso que eso no fue amor. Obviamente yo les había contado que uno se va a enamorar muchas veces pero siempre va a haber un amor más fuerte que otro”, aseguró, aunque no dio más detalles ni especificó de quién se trataba.