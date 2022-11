Melissa Martínez se cansó de comentarios tras su separación con Matías Mier

Otra de las separaciones que ha sido bastante polémica en el mundo de la farándula colombiana, ha sido la de Melissa Martínez y Matías Mier, quienes se habían casado el 14 de diciembre del 2019, en medio de una gran celebración.

Te puede interesar: Melissa Martínez le habría enviado indirecta a la nueva novia de Matías Mier

“Déjenme trabajar y vivir”, dijo, evidentemente molesta, la presentadora Melissa Martínez, luego de recibir cientos de comentarios por su separación con Matías Mier. Foto: Instagram - Instagram

La pareja solía publicar varias fotos y videos en sus redes sociales. De hecho, tenían planes de convertirse en padres, aunque no habían hablado de una fecha cercana. Sus seguidores les habían augurado un gran futuro, pero, repentinamente, se comenzó a especular sobre la existencia de una crisis matrimonial, que semanas después fue confirmada por el mismo futbolista del Santa Fe, quien aseguró haber lastimado a “una mujer excepcional” y, por esa razón, tomaron la decisión de divorciarse.

Desde entonces, en redes sociales se ha hablado mucho al respecto. La presentadora de ESPN ha realizado algunas publicaciones con aparentes indirectas para su ex, según han afirmado los internautas.

Te sugerimos leer: Fotos: ella es Valentina Rendón, la sexi periodista que relacionan con Matías Mier

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre los que comentan sobre su separación con Matías Mier?

Por ahora, Melissa no se ha referido directamente a la separación, pero sí se ha mostrado bastante molesta en sus redes con quienes han hablado de su vida privada.

En las últimas horas, se convirtió en tendencia por un contundente mensaje que dejó en una publicación que realizó el programa Lo sé todo, donde mostraban un post de Daniel Habif, donde decía: “¿te lo seguirían ocultando si no te hubieras enterado?”. Allí, la presentadora dejó un emoticón en forma de cara con una boca de cremallera. El programa de chismes, escribió: “¿Indirectas muy directas?”.

Esa situación generó una evidente molestia en Melissa, quien no dudó en responderles, de manera muy contundente, que no hablaran de ella y que dejaran su vida privada tranquila. “Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, pero no todos somos así. Mientras yo trato de sacar proyectos adelante ustedes inventan peleas imaginarias que les repito NO EXISTEN. Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los seguidores también aprovecharon para comentar ese post. Algunos la defendieron, mientras que otros aseguraron que tenía que “aguantarse” por ser una figura pública. “Si no quieres que opinen de ti vida para que eres figura pública , renuncia y no publiques cosas que se presten para doble sentido”, “ella merece estar tranquila y no estar acosada con comentarios de lo que pasó no pasó y pudo pasar”, “déjenla en paz”, “excelente respuesta, Melissa”, “tiene algo de razón pero eso también les pasa por hacer su vida pública y estar mostrando y enseñando todo lo que hacen”, “si eres figura pública toca aceptar eso”.