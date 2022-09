“Mi bebé está bien” Luisa Fernanda dio parte de tranquilidad al ser hospitalizada

Cada paso que da Luisa Fernanda W es registrado por sus 17 millones de seguidores. La influencer volvió a ser noticia cuando comunicó, a través de su red social Instagram, que estaba en la clínica, pues había sido ingresada de urgencia desde el martes 6 de septiembre.

La preocupación de sus seguidores era grande, pues la empresaria, pareja de Pipe Bueno, está viviendo el tercer trimestre de su segundo embarazo. está a semanas de recibir su segundo hijo que se llamará Domenic. Aunque no explicó las razones de su hospitalización, la paisa, que llamará Domenic a su segundo hijo, habló sobre los cuidados médicos que debe tener. “Me toca estar tranquila, guardar reposo. Lo cuento por si no respondo en WhatsApp no digan: ‘Ay, Luisa irresponsable’. Estoy siendo responsable conmigo misma y bajarle un poquito al trabajo, a todo en general, ahí voy”.

“Mi bebé está bien” Luisa Fernanda dio parte de tranquilidad tras ser hospitalizada

La generadora de contenido buscó el momento preciso para enviarle un mensaje a sus fanáticos, que están pendientes de la evolución de su salud. “Aparezco por aquí con un mejor semblante, pero estoy hinchadísima, lo que más me encanta de esto son las medias que tengo puestas, pero bueno hace parte de, lo importante es que mi bebé está bien gracias a Dios, acá ando en monitoreos, pero todavía sigo acá en el hospital” dijo mientras grababa a Pipe Bueno, quien ha estado acompañándola durante su hospitalización.

Luisa Fernanda W finalizó agradeciendo la buena vibra y mensajes de apoyo que sus seguidores le han enviado desde el primer día de su ingreso a la clínica.