La pareja, que lleva 9 años de relación, sorprendió con la noticia de su compromiso, pues en pleno concierto de Alejandro Sanz, en la ciudad de Miami, Mike Bahía dio el siguiente paso en su relación con Greeicy Rendón.

Todo inició cuando el cantante español le dice a la caleña que una persona le pidió prestado el escenario para vivir uno de los momentos mas especiales de su vida. Confundida, Greeicy mira hacía la pantalla y observa unas imágenes de su relación sentimental.

Cundo finaliza el clip, la cantante se voltea y en frente de ella aparece Mike arrodillado y con un anillo en mano. Mientras el cantante le pide matrimonio, cientos de personas aplauden el emotivo momento. Aquí el video publicado por el artista.

La historia de amor de Greeicy Rendón y Mike Bahía comenzó hace más de 9 años. Se conocieron en una fiesta, pero fue ella la que se propuso a conquistarlo y lo logró. Así lo contó hace un tiempo en una entrevista con Fans en vivo, emitida por YouTube.

“Yo nunca había hecho esto en mi vida, nunca había conquistado a un hombre porque por lo general una como mujer espera, pero no sé qué me pasó y le dije ‘mirá te voy a decir una cosa, sé que te va a parecer la mujer más loca del mundo, pero siento que me puedo enamorar de vos, siento que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”. La respuesta de él fue ‘wow’ y bueno, más me gustaba”, aseguró la también actriz.

