Mira el fondo de pantalla del celular de Jennifer López, te sorprenderá

Este fin de semana de nuevo los seguidores de Jennifer López y Ben Affleck se deleitaron con imágenes que dan cuenta de lo bien que va la relación de la pareja, que en esta nueva etapa está por completar cinco meses. Nueva York fue el epicentro de la romántica escapada de Bennifer.

Luego de la gala Met, Ben permaneció al lado de su amada, quien era una de las invitadas a cantar en el concierto Global Citizen Live 2021. Allí en el escenario, ella dejó claro que el amor es prioridad en su vida al decir: “Podemos hacer cualquier cosa con amor. El amor hace milagros, creedme. Supongo que se podría decir, no sé, que tengo amor en el cerebro. Tengo el amor en mi mente últimamente, no sé qué es”. La diva se encontró con su novio Ben Affleck a la salida del recital. La pareja siempre cariñosa no se soltó de la mano en ningún momento.

Justo antes del concierto, Jennifer acudió al ensayo y mientras caminaba feliz con su celular en mano sus seguidores descubrieron emocionados un detalle que pronto se convirtió en noticia. El fondo de pantalla que ella lleva en su móvil. Se trata de una foto que tiene unos 17 o 18 años que corresponde a la época en que estuvo comprometida con Affleck. La imagen de inmediato ocupó un post en algunas cuentas de admiradores que elogiaron el detalle de JLo de rescatar una foto de cuando fue pareja por primera vez del actor.

Volviendo al fin de semana anterior. El domingo los enamorados se quedaron en la gran manzana y disfrutaron de un paseo por Madison Square. Los dos ataviados con outfits de diseñador, ella con un abrigo de Dior de la colección Otoño 2020 y él con una camisa polo azul oscura, caminaron de la mano mientras los transeúntes los identificaron, pero eso no fue obstáculo para seguir caminando e incluso detenerse a darse abrazos y besos.