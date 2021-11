¡Muy emotivo! Yeison Jiménez se reencontró con un viejo amigo en ‘Yo me llamo’

Hace unos días, llegó a la pantalla del canal Caracol la nueva temporada de Yo me llamo, el reality musical que busca al mejor imitador de un artista reconocido.

Yeison Jiménez se estrenó como jurado del concurso, junto a Amparo Grisales y César Escola. En algunas emisiones, el cantante de música popular ha conmovido contando su historia de vida, pues muchos de los participantes le han hecho recordar sus inicios en la música, época que fue muy difícil para él. Entre tanto, en uno de los más recientes capítulos, el intérprete de Aventurero no pudo contener las lágrimas al reconocer a uno de sus más grandes amigos que se encontraba en el escenario.

Te puede interesar: VIDEO: Yeison Jiménez lloró en ‘Yo me llamo’ al recordar sus inicios en los buses

Se trata de ‘Yo me llamo Camilo Sesto’, quien interpretó Vivir así es morir. Al iniciar su presentación, inmediatamente Yeison Jiménez comenzó a hacer gestos de asombro, hasta que interrumpió el show pues sorprendido identificó al concursante. “¿Eres Jevison? ¡Wow! ¿Por qué te presentas como Camilo Sesto si tú cantas demasiado?”, dijo el jurado de Yo me llamo, quien relató que lo conoce hace más de 20 años y, que, además, cantaban juntos en los buses. “Somos amigos y no de hoy, él conoce toda mi vida. El papá de él era ilustrador, la mamita la conozco, a sus hermanos, somos campesinos, entonces es como ver a un hermano cantando. Con él me sentaba en mi casa a ver las canciones que íbamos a interpretar para poder durar mucho en la calle cantando”, agregó Yeison Jiménez. Al final, los dos no pudieron contener el llanto y se fundieron en un profundo abrazo que conmovió a todos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

César Escola oprimió el botón verde, y Yeison, por su parte, dijo que no quería tener favoritismos, pero que siempre apoyaría su carrera, así que también le dio luz para seguir en la escuela de Yo me llamo. Amparo Grisales oprimió el botón rojo, pero le dijo que lo hacía con el objetivo de que cada día mejorara su interpretación.