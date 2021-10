VIDEO: Yeison Jiménez lloró en ‘Yo me llamo’ al recordar sus inicios en los buses

El pasado martes se estrenó la nueva temporada de Yo me llamo que tiene como jurados a Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez. Carlos Calero y Melina Ramírez son los presentadores oficiales y los que acompañan en el backstage a los concursantes.

Esta nueva versión ha despertado todo tipo de emociones, tanto en los jurados como en los televidentes: risas, asombro, y hasta lágrimas. En el capítulo de anoche, el cantante de música popular no pudo contener el llanto luego de la presentación del imitador de Ozuna, quien reveló que para salir adelante ha tenido que subirse a los buses y cantar a cambio de unas cuantas monedas. “Yo estoy cumpliendo un sueño muy grande, yo cantaba en los buses. Hay algo que quizá no tenga mucho valor que es esta monedita de 50, pero para mí estar aquí y que me digan que sí paso tiene mucho valor, a mí algún día me la regalaron y quiero que ustedes tengan una también”, dijo el concursante, que inmediatamente le entregó a cada uno una moneda de 50.

En ese momento, el maestro Escola le preguntó a Yeison qué sentía basado en su experiencia. “Yeison, tú que lo has vivido, ¿qué significa una moneda de 50 pesos? Que de pronto es nada, uno no compra nada, es como una hormiguita, como un granito de arena”.

Entre lágrimas y con su voz entrecortada, Jiménez respondió: “Mira, una moneda en un bus representa mucha gallardía, no es fácil parar un bus, subirte, ver cómo algunos te miran y otros te desprecian, te llevan a ese rincón de ‘ey, no te me acerques’, y yo trataba eso de subirme muy bien vestido, bien bonito, organizadito. Han pasado muchas cosas, muchos años en mi vida y no es fácil, no es fácil poder pensar en lo que ha pasado”, reveló. El momento fue tan emotivo, que Amparo Grisales y César Escola se levantaron de sus sillas y lo abrazaron.

Puedes ver el momento desde el minuto 39.