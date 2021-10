“No es fácil”: Gregorio Pernía de ‘MasterChef’ le pidió disculpas a su hija Luna

Gregorio Pernía tiene una larga trayectoria en el mundo de la televisión y gracias a eso, se ha convertido en uno de los actores más queridos del país. Actualmente, participa en MasterChef Celebrity, donde es uno de los cocineros favoritos de la competencia y, además, también está explorando su faceta como bailarín en el reality show de Telemundo, Así se baila, junto a su hija Luna Pernía.

Para este concurso de baile, Gregorio ha tenido que prepararse con profesionales y desafiar sus aptitudes físicas; sin embargo, pese a que ha dado todo de sí en la competencia, todavía le cuesta un poco desenvolverse de la mejor manera. De no mejorar en los próximos días, podría quedar fuera de la competencia junto a su hija. Por esa razón, el actor le pidió disculpas públicas a su hija por su desequilibrio en la pista. “Lo siento, mi Luna, me equivoqué. Prometo mejorar para seguir en este sueño junto a ti. Te amo. Gracias a ustedes por el apoyo”, escribió en una publicación junto a un video donde expresa con sinceridad sus sentimientos.

“No es fácil la cosa, Lunita ha tenido una mejoría impresionante, ha avanzado muchísimo, yo también creo que lo he hecho, pero hay que ser sinceros, he hecho el esfuerzo, pero hay cosas que se me olvidan y estar en la pista siento muchos nervios porque es algo que no es mío”, dijo el actor, luego de que los jurados criticaran constructivamente su más reciente show, que lamentablemente, no fue el mejor.

Entre otras cosas, Gregorio Pernía aseguró que se siente comprometido con su hija pues fue él quien la motivó a estar en el reality; sin embargo, expresó su felicidad del crecimiento que ha tenido Luna y de todo lo que han logrado juntos hasta ahora. “Me encanta aceptar que uno comete errores, que uno todavía tiene angustia y miedo y eso es bonito, me hace sentir vivo todavía”.

