Esta fue la pelea por la que Gregorio Pernía terminó llorando en ‘MasterChef’

El nombre de ‘Las 4 babys’ ha dado mucho de qué hablar en MasterChef Celebrity. La participación de las actrices Carla Giraldo, Viña Machado, la cantante Marbelle y la modelo Catalina Maya ha despertado odios y amores cada fin de semana en todos los televidentes y usuarios en redes sociales.

En el más reciente capítulo, los concursantes debieron enfrentarse a un reto de salvación por equipos. Por haber ganado la prueba anterior, Gregorio Pernía tenía la opción de decidir con cuáles de sus compañeros quería cocinar. “Voy a jugar con el corazón, con la lealtad y con la amistad”, fueron sus palabras antes de escoger a su equipo.

Pity Camacho, Liss Pereira, Frank Martínez y Marbelle fueron los integrantes que eligió. Esta última en contra de su voluntad, porque aunque quería llevarse Diego Camargo, no podía, porque tenía que tener un delantal negro dentro de su equipo, y las únicas que lo portaban eran la cantante y la actriz Carla Giraldo. El reto consistía en cocinarles a 10 de los mejores chef profesionales de Colombia, quienes calificarían los platos. Así las cosas, el grupo conformado por Viña Machado, Carla Giraldo, Catalina Maya y Diego Camargo perdió por lo que debían enfrentarse al reto de eliminación.

Una vez terminada la prueba, Gregorio quiso acercarse y saludar a su equipo contrincante, pero tanto Carla como Viña no aceptaron su cercanía y se retiraron de la cocina, un poco molestas por haber quedado en riesgo de eliminación. El actor por su parte persistía en hablarles, pero no fue posible. “Venga pa’ acá mi Viña”, le decía insistentemente, y al notar su indiferencia, Gregorio le cuestionó por qué tenía esa actitud, pero de una manera tajante la actriz de Enfermeras le contestó: “porque sí… porque si tu juegas, yo también”, retirándose sin darle la cara al actor. Luego, se acercó a Carla, pero ella no quiso detenerse a hablar mucho con él, solo le dijo: “hay cosas que no… No, mi amor. Tu discurso no va”.

Gregorio quedó completamente decepcionado, y ante las cámaras, en una entrevista que le realizó la producción, expresó su tristeza por la actitud de sus compañeras. “Lo material no es tan importante como la felicidad, la tranquilidad y la familia”, dijo entre lágrimas el actor.

