“No soy monedita de oro”: Miguel Varoni a quienes lo critican por sus cirugías

Miguel Varoni es recordado por su papel de Pedro Coral en Pedro, el escamoso. Durante los últimos días, el actor y director ha acaparado los titulares de los medios de comunicación por los procedimientos estéticos que se realizó para mejorar el aspecto de su piel, pues, recordemos, el año pasado tuvo un drástico bajón de peso que terminó preocupando a sus fanáticos. Aunque conservaba su humor y chispa, Miguel Varoni lucía muy diferente.

Miguel Varoni fue duramente criticado por sus cirugías estéticas

Toda una polémica se generó luego de que el actor Miguel Varoni mostrara en sus redes sociales que se realizó un par de ‘retoquitos’ para retirarse el exceso de piel y verse más joven.

Varoni tuvo varias complicaciones de salud debido al Covid-19. Esa fue la razón por la que el actor y director bajó drásticamente de peso y no por una dieta vegana, como se había dicho inicialmente. “Cambiándome la vida para bien”, escribió el esposo de Catherine Siachoque en su cuenta de Instagram, donde mostró el procedimiento que se realizó. Inmediatamente, algunos de sus seguidores le dejaron comentarios criticándolo. “No siempre es recomendable aplicar cambios tan bruscos para el cuerpo”, “se envejeció muchísimo”, “me gustaba verlo como estaba”, “el ser humano es así, siempre nos sentimos incompletos”.

Así respondió Miguel Varoni a quienes lo criticaron

Debido a que muchos internautas criticaron el procedimiento estético que se realizó, el actor no dudó en contestarles de una manera contundente. “Yo leo los comentarios de la gente que me dice: ‘imbécil, por qué no se acepta’ y yo los entiendo, pero… soy feliz, exactamente, soy feliz, es un tema muy jodido, es un tema muy difícil, soy feliz, entonces… uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión uno y saber qué quiere hacer y cómo quiere verse mejor y si uno tiene cómo, hacerlo”, aseguró Miguel Varoni.