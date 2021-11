“No tenemos dónde vivir”: la conmovedora historia de Yo me llamo Bad Bunny

Además de talento, los concursantes de Yo me llamo tienen historias de vida que terminan conmoviendo a los profesores de la escuela, a los jurados y al público. Tal fue el caso del imitador de Bad Bunny, quien protagonizó un emotivo momento y dejó aflorar la tristeza que invade su corazón.

Edison tiene 28 años, es casado, tiene una hija y llegó desde Venezuela. Al contar su historia, no pudo evitar llorar cuando vino a su memoria lo vivido desde que tuvo que dejar su país. En el diálogo, añadió que le duele no poder darle a su familia lo que necesita. “Primero vine solo, después traje a mi esposa y a mi hija. No he podido darle a mi hija lo que necesita, a mi esposa. Por eso vine desde Venezuela a este programa”, dijo entre lágrimas.

“El dolor de patria, el dolor de familia, el dolor personal, se traduce en un estímulo increíble. Aquí estamos nosotros para darte el apoyo”, comentó Camilo Cifuentes, uno de los maestros de Yo me llamo. Aunque los profesores de la escuela le recomendaron que tomara esas emociones para darle fuerza a su personaje, en el show no convenció a los jurados, quienes resaltaron que se veía muy triste en el escenario, actitud que no le había ayudado esta vez.

“Cuando te vi cantando pensé en que no sé qué te está pasando, pero eso tienes que apartarlo de la tarima”, le dijo Yeison Jiménez. Por su parte, César Escola le preguntó qué le sucedía, a lo que el imitador respondió: “problemas familiares”. La diva de Colombia quiso defenderlo, y le recomendó dejar a un lado esos sentimientos y tener una mejor actitud en escena. “No puedes traer eso al escenario mi vida. eso tenemos los artistas. Todos tenemos cosas tan tristes, porque todos somos seres humanos, pero cuando entramos a escena eso se va, es la magia del escenario”, le aconsejó.

Sin embargo, cuando pasó al backstage, la presentadora Melina Ramírez le preguntó qué era eso que lo estaba afectando tanto y allí, ´Yo me llamo Bad Bunny´ confesó: “mi esposa y mi hija, no tenemos dónde vivir”, dijo nuevamente entre lágrimas.

