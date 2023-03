Novia de Sebastián Caicedo habló sobre su relación: “no me metí en el matrimonio”

La separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ha sido una de las más comentadas en el mundo de la farándula. La pareja era considerada una de las más sólidas pues su relación duró más de una década. Sus fanáticos les auguraban un gran futuro, por lo que la noticia el divorcio dejó sorprendido a más de uno.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en 2019, luego de estar diez años juntos. Foto: Cortesía

Hace unos meses, los actores confirmaron a través de sus redes sociales que ya habían dejado el pasado atrás para darse una nueva oportunidad en el amor. La protagonista de Hasta que la plata nos separe inició un romance con Frederik Oldenburg, y Caicedo con Juliana Diez, quien no era muy conocida en el mundo de la farándula.

¿Qué dijo Juliana Diez, novia de Sebastián Caicedo, sobre su relación?

Recientemente, la generadora de contenido decidió interactuar con sus 127 mil seguidores. A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, reveló algunos detalles de su relación con el actor, pues ha sido uno de los temas más recurrentes en las redes.

De acuerdo con lo que dijo la empresaria, se conocieron en una iglesia cristiana. Al igual que él, Juliana también atravesaba un proceso de divorcio. “Esta pregunta la tengo varias veces… A Sebastián lo conozco en la iglesia. Empezó a ir a la iglesia el año pasado, pero yo lo conocí un par de meses después de él empezar a asistir. Yo venía de un proceso de separación muy doloroso, donde oraba y mis rodillas estaban en el piso, mis lágrimas caían al piso, pasando mi proceso y que Dios sanara mi corazón. Esperaba que todos sus planes se cumplieran en mí, pero había cosas que lo mostraban todo tan imposible… fui a buscarlo, solo me importaba que Dios llegara a mi corazón y cuando menos lo pensé, conocí a Sebastián allí, en un tiempo muy bonito”, señaló.

¿Sebastián Caicedo le fue infiel a Carmen Villalobos con Juliana Diez?

Cuando se conoció la noticia de la separación de los actores, se rumoró que, supuestamente, había sido por infidelidad, aunque ambos desmintieron esa información. Sin embargo, los usuarios en redes siguen dándole fuerza a esa teoría, afirmando que Juliana Diez habría sido la causante de la ruptura. Sobre eso, afirmó: “mucha gente dice que yo me metí en el matrimonio, que él le fue infiel a ella conmigo y no es así. Es bonito cuando hay paz en tu corazón y sabes que las cosas pasaron totalmente diferentes. La primera vez que salí con Sebastián fue para mi cumpleaños un 22 de octubre, y desde allí los dos decidimos caminar creyendo en las cosas de Dios”.

En sus redes, la pareja se ha mostrado muy enamorada, disfrutando de muchos planes juntos y con muchos proyectos. “Vamos muy bien, somos una pareja que en medio de nuestra imperfección humana buscamos mucho, mucho, juntos de la presencia de Dios. Vamos a la iglesia, tenemos tiempo de oración juntos, individuales, porque debemos construir primero una relación íntima y personal con Dios y después con esa persona que amamos, con nuestros hijos, con toda la gente que está a nuestro alrededor”.

De igual manera, la también empresaria no dudó en llenar de elogios a su novio, demostrando no solo lo enamorada que está, sino también cuánto lo admira como persona. “Es un hombre muy guapo, tiene un corazón… una humildad. Es un hombre que ha recibido a Dios en su corazón y cuando tú conoces a una persona que aprende a amar a Dios primero que todo es una garantía para ti que ese hombre o esa mujer va a hacer todo lo posible para ser íntegro en su vida y en sus decisiones, porque sabe que ya no vive más para él, sino que vive para agradar a Dios y para crecer en su relación con Dios”.