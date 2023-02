Nuevo ‘look’ de Jessi Uribe generó críticas en redes sociales. Así se ve

Por estos días, varios famosos han decidido renovar su apariencia. Como dice el refrán, “año nuevo, ‘look’ nuevo”. Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg sorprendieron a sus fanáticos al mostrar cómo lucen ahora después de unos cuantos cambios en su pelo.

Nuevo ‘look’ de Jessi Uribe

Ahora, el que se sumó a esa tendencia fue Jessi Uribe. El cantante de música popular no dudó en presumir en su cuenta de Instagram donde tiene 6,1 millones de seguidores, su nueva apariencia. El artista ya está dando mucho de qué hablar pues, para muchos internautas, su cambio de look no le luce pues dejó atrás su tradicional color castaño y se pintó el pelo de rojo.

“No me gusta ese color de pelo no te pega”, “no sigas dañando tu cabello tu cuerpo con tanto tatuaje se ve más elegante sin tanta cosa y sin ese color de cabello”, “no sigas dañando tu cabello tu cuerpo con tanto tatuaje se ve más elegante sin tanta cosa y sin ese color de cabello”, “se parece a Yina Calderón”, “quítate ese color”, “pareces un guacamayo”, “no le queda bien”, “quién te dijo que te veías bien con ese rojo”, han escrito los usuarios en la publicación que ya cuenta con más de 40 mil likes.

Nuevo emprendimiento de Jessi Uribe y Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara siguen demostrando la solidez de su matrimonio. Hace poco, en redes sociales, los intérpretes de Como si nada presumieron un nuevo logro como pareja.

Los artistas están incursionando en el mundo de los negocios y, recientemente, comenzaron a trabajar en la creación de un estudio de música. “Y pronto también nuestro estudio de grabación. Cumpliendo sueños juntos”, escribió Paola en un post de Instagram. En la imagen que publicó, se observa el logo que lleva el nombre de los dos artistas.

Algunos cibernautas los felicitaron, mientras que otros los criticaron. “Esperemos hasta cuando les dura el ‘amor’ si es que se puede llamar amor”, “felicidades para que sigan cantando y grabando las canciones de otros”, “muchas felicidades”.

¿Cuándo fue el matrimonio de Jessi Uribe y Paola Jara?

Después de un poco más de dos años de relación, Jessi Uribe y Paola Jara decidieron sellar su amor en una lujosa boda que se llevó a cabo el 14 de mayo del 2022. A la celebración asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

“Toda mi vida soñé casarme por la iglesia y lo voy a hacer con el amor de mi vida, con el favor de Dios … Estuve casado por lo civil y tampoco fue un error, tengo cuatro hermosos hijos de esa relación y los amo, son mi vida”, dijo el santandereano días antes de la gran fiesta.