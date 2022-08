Nuevo look de Karol G: detalle indicaría cuál es el color de pelo de la artista

“Quiero contarles que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo. Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada, me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, nos despedimos por todo lo alto”, escribió Karol G en sus redes sociales, contándole la noticia a sus casi 55 millones de seguidores.

Te puede interesar: Karol G se despidió de su adorado cabello azul

La cantante antioqueña duró más de dos años luciendo con mucho orgullo con su cabello de color azul turquesa. Además de su voz, Karol G se caracterizó precisamente por su particular look. Sus fanáticos alrededor del mundo ya estaban acostumbrados a verla de esa manera. Ahora, la ex de Anuel AA, sorprenderá con una nueva imagen.

Vea también: Anuel le habría enviado nuevamente fuerte indirecta a Karol G

Detalle indicaría el nuevo color de pelo de Karol G

Karol G fue una de las artistas invitadas al Tomorrowland, el reconocido festival de música electrónica que se celebra a nivel mundial. Allí, la artista interpretó Don’t be shy y su exitoso tema Provenza.

La ‘Bichota’ deslumbró con su presentación, pero una de las cosas que más llamó la atención fue que apareció con su cabello completamente oculto con una tela de color negro. Pese a que estaba cubierto, se alcanzó a ver un pequeño pedazo de pelo cerca de sus orejas, con un aparente tono oscuro. Al parecer, lucirá un tono negro o castaño oscuro, por lo que se puede observar.

Te puede interesar: Anuel AA: le falla el subconsciente y nombra a Karol G en un concierto, ¿y Yailin?

De ser así, no sería la primera vez que la intérprete de Tusa tendría su cabello de ese color, pues así lucía en los inicios de su carrera. Además de su pelo azul, Karol G también lo ha tenido de color rubio, corto y largo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La artista ha recibido miles de mensajes con respecto a la despedida de su pelo azul. “Qué lindo mensaje tan profundo y tan bonito como las letras que compone ; como eres con cabello azul o con el que sea me siento orgullosa de ver una colombiana afuera pisando fuerte”, “el color que escoja se verá muy linda”, “qué bien, ya era hora”, “te felicito los cambios hacen bien siempre y cuando sea para ser mejor”, “se lo podría pintar de cualquier color, pero la bichota es la bichota”.