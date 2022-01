Paola Jara reveló la receta para hacer su sudado de pollo

En el 2020, la cantante de música popular Paola Jara se convirtió en tendencia y fue blanco de burlas y críticas por publicar en sus historias de Instagram el resultado final de un sudado de pollo que le preparó a su novio Jessi Uribe. La imagen generó cientos de comentarios, en los que muchos criticaron la mala presentación del plato. Los memes no se hicieron esperar.

La intérprete de Salud por él salió a defenderse. “La verdad, estoy que no sé si reírme o qué. No veo nada de raro en hacer un sudado de pollo. No era el mejor emplatado o servido, pero me quedó muy rico. Hice un almuerzo normal, caserito, con amor. ¿Así de desocupados están que se van a poner a hablar de eso?”.

Después de casi dos años, la cantante quiso sacarle provecho a esa situación, y a través de su canal de YouTube, publicó hace pocas horas, el paso a paso de la receta de su sudado de pollo. Toma lápiz y papel y comienza:

Ingredientes

Pimentón

Cebolla blanca

Cebolla Roja

Tomate

Cebolla larga

Ajo

Aceite de oliva

Sal

Los anteriores ingredientes son para realizar el aliño o salsa para condimentar el pollo. Los licúan y luego, pueden guardarlo en un recipiente y conservarlo en la nevera para otras preparaciones. “Les quiero aclarar que esta receta no es para nada ligth. Así lo preparo yo en mi casa”, acotó Paola Jara mientras explicaba.

Otros ingredientes

Pollo

Zanahoria

Papa

Mazorca

Yuca o papa (Según el gusto)

Preparación

Toma una olla a presión con agua, agrega entre 4 y 5 cucharadas del aliño previamente preparado, dependiendo de la cantidad de pollo que quieras hacer y revuélvelo.

Agrega sal al gusto

Luego, añade los demás ingredientes anteriormente mencionados y pon a pitar la olla durante 15 minutos aproximadamente.

Enseguida, sácale el vapor a la olla, destápala y déjala ‘calando’ otros minutos.

Saca las zanahorias de la olla e intégralas a la licuadora junto con el caldo. Licúa y luego lo vuelves a poner en la olla. Mezcla.

Según el gusto, agrega salsa de tomate y un sobre de caldo de gallina. Dejar a fuego lento por unos minutos más.

¡Eso es todo! Disfruta del famoso sudado de pollo By Paola Jara.

A continuación, el video completo de la preparación por la propia cantante de música popular.