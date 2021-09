Participante de La Voz Senior hizo llorar a Natalia Jiménez con ‘crudo’ comentario

Desde que se estrenó La Voz Senior, el programa que por primera vez le da la oportunidad a los mayores de 60 años de demostrar su talento vocal, los entrenadores, televidentes y usuarios en redes sociales no han dejado de admirar las grandiosas voces de los participantes, incluso de los que no pasaron las audiciones a ciegas.

Una de las cosas que más ha sorprendido dentro de este reality musical, es que varios de los concursantes han resultado ser importantes figuras de la música latinoamericana. Tal fue el caso de Gabino Pampini, un gran representante de la salsa, originario de Panamá. El artista de 72 años que brilló en el diamante de La Voz Senior tiene varias canciones reconocidas a nivel nacional e internacional, como Una noche más, Idilio, A nuestro modo, entre otras.

Además de haber brillado con su impecable voz, Pampini conmovió a los entrenadores Andrés Cepeda, Jesús Navarro y Natalia Jiménez, pues no pudo ocultar su emoción al ver que los tres giraron sus sillas, queriendo quedarse con su talento. A manera de agradecimiento, dio unas sentidas palabras: “dicen que los hombres no lloran, pero claro que lloran, los hombres se emocionan y me siento muy contento con todos ustedes, son tremendas personas, aquí nos han tratado como personas de verdad… Gracias Colombia, Panamá te agradece mucho”, dijo el reconocido artista entre lágrimas.

Gabino Pampini canta 'Cuerpo de guitarra'| La Voz Senior Colombia 2021

Ese fue uno de los momentos más emotivos de La Voz Senior. Los tres entrenadores quedaron sorprendidos de tener a una de las leyendas de la salsa frente al escenario. Luego de que Gabino Pampini tomara la decisión de quedarse en el team Natalia, la española quedó completamente sorprendida y conmovida. “Me conmovió mucho que dice que aquí lo trataron como persona. Siento que muchas veces cuando están en la tercera edad, se sienten como que ya no funcionan en la sociedad. Como que la gente los aparta, como que la gente ya no los utiliza, y el hecho de que diga que lo han tratado como persona me da mucha emoción… es muy fuerte, es bien difícil”, expresó con su voz entrecortada.