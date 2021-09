Participó en Factor X, fue youtuber y otras 8 curiosidades de Karol G

Karol G es reconocida como toda una estrella del reguetón y del trap. Gracias a canciones como Hello, A ella, Mi cama, entre otras, saltó a la fama internacional y hoy es considerada una de las artistas femeninas más aclamadas, tanto, que ha colaborado con otros grandes exponentes de la música urbana como Nicky Jam, Maluma, J Balvin, Daddy Yankee, etc. Aquí reunimos algunos datos que seguro no conocías de la paisa y que te sorprenderán.

Te puede interesar: Se pega las orejas y otras 9 cosas que no sabías de Catalina Maya de ‘MasterChef’

1. Su nombre de nacimiento es Carolina Giraldo Navarro, pero cuando empezó a crecer en la industria musical se hizo llamar artísticamente como Karol G.

2. Durante su infancia se presentó al reality musical Factor XS Colombia. Desde entonces, demostró que tenía todo el talento para triunfar en la música. Gracias a su participación consiguió su primer contrato discográfico.

3. Fue corista de Reykon durante dos años, pese a que ya había iniciado su carrera como solista. El cantante era el reguetonero más reconocido del país junto a JBalvin.

4. En el 2010 incursionó como youtuber, publicando sus primeros videos haciendo covers de las canciones Try Sleeping With a Broken Heart, Killing Me Softly y Can’t Take My Eyes Off Of You. En ese entonces lucía completamente diferente.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Karol G . Try sleeping with a broken heart - Alicia Keys (Karol G)

5. En sus inicios se consideraba fan número uno de Nicky Jam. Lo que no se esperaba era que años más tarde, lograría convertirse en su amiga y hacer canciones con él. Un sueño hecho realidad.

6. En algunas ocasiones han confundido a Karol G con Khloé, una de las integrantes del clan Kardashian. Sus seguidores afirman que tienen un gran parecido.

7. Inicialmente era la intérprete del reconocido tema Sin pijama, pero al parecer, Karol G no estuvo de acuerdo con toda la letra de la canción junto a Becky G y Natti Natasha y por eso no participó.

8. Su pasión no se enfoca solamente en la música, también la artista antioqueña es fan de las carreras del motociclismo y del fútbol.

Te puede interesar: ¿Cómo es J Balvin como papá primerizo? Su novia Valentina Ferrer se confiesa

9. En una entrevista reveló que solo se ha realizado una cirugía estética para aumentar su busto, las otras veces han sido por temas de salud.

10. El mayor sueño de Karol G es hacer una colaboración con Rihanna, pues se considera su mayor fanática.