Se pega las orejas y otras 9 cosas que no sabías de Catalina Maya de ‘MasterChef’

La modelo y empresaria Catalina Maya ha dado mucho de qué hablar desde que llegó a ser parte del reality de cocina MasterChef Celebrity. Desde entonces, se ha visto envuelta en varias polémicas gracias a su alianza con las actrices Carla Giraldo, Viña Machado y la cantante Marbelle.

Debido a eso, su vida ha despertado curiosidad y muchos quieren saber hasta el detalle más mínimo. A continuación, te contaremos algunos datos que muy seguramente no conocías de la también periodista, como su edad, sus miedos, entre otros.

1. ¿Cuál es su edad?

Nació el 28 de julio de 1980, es decir, tiene 41 años. Según contó en su canal de YouTube, su cumpleaños es su día favorito del año.

2. No es de Medellín como muchos creen

“Nací en un pueblito que se llama Betulia, Antioquia tiene 5.000 habitantes. Allí nací, viví como tres meses y la razón por la que estábamos allá fue porque mi papá fue alcalde de allá en ese momento. De ahí me fui a Medellín hasta el 2005, de ahí me fui a vivir a Arizona 5 años, de ahí viví 2 años en Suiza y luego en Miami”.

3. Su sueño frustrado fue ser cantante

La participante de MasterChef Celebrity reveló que siempre le ha gustado cantar y que, incluso, le gusta imitar, pero que, en definitiva, canta muy mal y su sueño frustrado fue haber sido cantante.

4. ¿Qué es lo que más odia?

“No soporto la gente hipócrita. Yo no tengo filtros, soy muy franca, odio la gente hipócrita”, reveló la empresaria.

5. Se pega las orejas para que no se vean tan grandes

Uno de los tips de belleza de Catalina Maya y que ha despertado la curiosidad de sus seguidores, es que acostumbra a pegar sus orejas con pegatina porque según ella, las tiene muy paradas. Sus amigas Claudia Bahamón y Alejandra Azcárate la llamaron ‘pega loca’.

6. ¿Quiénes son sus mejores amigos?

Catalina Maya confesó que su mejor amiga es Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity y el periodista Jomari Goyso.

7. Le tiene pánico a las ratas

Tal es su miedo con los roedores que reveló que si ve alguno puede salir corriendo, subirse a la cama y quedarse todo el tiempo necesario esperando a que alguien llegue y lo saque del lugar.

8. ¿Cuál es su mayor defecto?

Ser muy acelerada ha hecho que Catalina Maya pierda la paciencia y se desespere rápidamente con las personas o ciertas cosas.

9. ¿Por qué se fue de Colombia?

“Tomo la decisión de irme de Colombia porque en el 2005 cuando me casé, Adrián, mi exmarido era piloto de carreras, vivía en Arizona y obviamente me tenía que ir, me dio mucha nostalgia, pero así esté donde esté siempre visito Colombia”.

10. Tiene cuatro hijos

Con su exesposo Adrián Fernández tuvo sus dos hijos Valentina y Niko. Su actual pareja Felipe Pimiento también tiene dos hijos, Paloma y Luca, que la participante de MasterChef Celebrity también quiere como suyos.