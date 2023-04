“Pasamos por momentos complicados”: Camilo habló sobre ‘crisis’ con Evaluna

Camilo y Evaluna encabezaron los titulares de la prensa latinoamericana desde al año pasado por una supuesta fuente que aseguraba que el matrimonio de los cantantes estaba sufriendo una crisis por el aparente desorden de ambos. A inicios de este año, la pareja se pronunció, por primera vez, a los rumores que protagonizaron durante meses.

Es poco común que los intérpretes de Índigo y Por primera vez desmientan un escándalo. Esa vez, por el bien de su hija y su relación, no se quedaron callados. Por medio de dos fotos en las historias de su Instagram, el paisa de 29 años envió un mensaje a sus 27.8 millones de seguidores. “Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc, etc..Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas. Creemos y nos esforzamos por crear un mundo y un futuro donde nos inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias. Les mandamos un apapacho, un abrazo desde el alma y desde el centro de nuestro núcleo familiar. Camilo, Evaluna e Índigo”, confesó.

La pareja de esposos de Camilo y Evaluna Montaner no estaría atravesando su mejor momento a ocho meses del nacimiento de su hija Índigo. Foto: Instagram

Camilo habló sobre ‘crisis’ con Evaluna

Ahora, unos meses después, el colombiano volvió a hablar sobre su matrimonio con la hija menor de Ricardo Montaner, el cual es envidiado y admirado por millones de fanáticos de todo el mundo. Desde el inicio de su relación, la pareja habló de su futuro. El 8 de febrero del 2020, tras cinco años de novios, los cantantes se casaron en Miami rodeados de sus familias y amigos. En abril de 2022 le dieron la bienvenida a su primogénita, Índigo.

En una reciente entrevista, Camilo reveló que en su matrimonio no todo ha sido color de rosa como muchos creían, “Por supuesto que en mi relación con Evaluna hemos pasado por momentos muy complicados, hemos vivido terremotos muy complejos, hemos vivido momentos en que nos hemos preguntado ‘¿pa dónde va esto, qué va a pasar?’ Eso no cabe en las fotos ni se comparte nunca, pero es muy importante decirlo porque entonces uno dice ‘¿entonces qué, es una relación diferente a la mía?’, no, a nosotros no nos describen los momentos que hemos pasado, nos describe lo que hemos decidido hacer por proteger el proyecto de nuestro amor en esos momentos difíciles, hemos decidido saber que el amor tiene un propósito y que por ese propósito vale la pena luchar día a día, de manera disciplinada”, confesó.

