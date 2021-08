‘Pasión de Gavilanes’: Estos son los cambios que tendría la segunda temporada

Entre los años 2003 y 2004 se emitió por primera vez en Colombia, y en otros países de Latinoamérica, la telenovela Pasión de Gavilanes, producción que se convirtió en un éxito. De hecho, 18 años después, aún sigue dando mucho de qué hablar. La historia de amor y venganza entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo generó gran impacto en los televidentes, tanto, que Telemundo anunció una nueva entrega, propiciada por la insistencia de los fanáticos.

Aunque muchos quisieran que la historia girara en torno a los mismos personajes, todo parece indicar que esta segunda temporada viene con grandes cambios. Inicialmente, hay varios de sus actores que no estarán, entre ellos, Michel Brown que interpretó a Juan Reyes, uno de sus protagonistas, entre otros.

Además, se dice que esta vez la trama de la producción ya no estará centrada en las parejas protagonistas sino en el hijo de una de ellas. “Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, reveló Telemundo en un comunicado.

El repertorio musical cambiaría de género. Al parecer, el bar Alcalá ya no existirá y ya no se escuchará más música popular, sino que el reguetón sería el protagonista. Esa sería la razón por la que aparentemente, la actriz Zharick León estará ausente de la producción, pues su papel de Rosario Montes no encajaría en la nueva trama. Lo mismo pasaría con Lady Noriega y su personaje de Pepita Ronderos.

Contará con una nueva generación de personajes y será abordada 20 años después del final, aunque el abuelo Martín, interpretado por el actor cubano Jorge Cao sí participaría.

